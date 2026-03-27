Podcast bản tin chiều 27-3: Khởi tố đối tượng dùng súng bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi ở Quảng Trị

Podcast bản tin chiều 27-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giá vàng tăng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới lên 30,7 triệu đồng/lượng; Gia đình bé trai mắc kẹt giữa hai bức tường cảm ơn lực lượng cứu hộ; Nghệ An công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất; Khám phá đảo Phú Quý - Hành trình xanh giữa trùng khơi; Khởi tố đối tượng dùng súng bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi ở Quảng Trị...