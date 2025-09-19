Podcast bản tin tối 19-9: Truy tố Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs; Bùng phát lừa đảo khi Apple mở bán iPhone 17

Podcast bản tin tối 19-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nguy cơ mưa cường suất lớn vào chiều tối và tối nay; Truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs; TPHCM: Xử nghiêm hiệu trưởng nếu trường thu chi không đúng quy định; TPHCM tăng cường quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị; Bùng phát lừa đảo khi Apple mở bán iPhone 17; Vận chuyển gần 5kg ma túy, 3 bị cáo lãnh án tù chung thân; Huế diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân