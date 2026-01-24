Podcast bản tin tối 24-1: Người dân cần lưu ý: Thu hồi thuốc Diacerin 50 trị xương khớp

Podcast bản tin tối 24-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bãi bỏ quy định kê khai và nộp lệ phí môn bài; Phiên chợ Xuân 0 đồng mang tết ấm đến người dân khó khăn ở xã Nghĩa Thành; Nghệ An: Cứu sống một bệnh nhân bị ngừng tim; Thu hồi thuốc Diacerin 50 trị xương khớp; TPHCM: Bắt tạm giam 3 đối tượng sản xuất thuốc đông y giả; Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng của khách hàng.