Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 24-1: Người dân cần lưu ý: Thu hồi thuốc Diacerin 50 trị xương khớp

SGGPO

Podcast bản tin tối 24-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bãi bỏ quy định kê khai và nộp lệ phí môn bài; Phiên chợ Xuân 0 đồng mang tết ấm đến người dân khó khăn ở xã Nghĩa Thành; Nghệ An: Cứu sống một bệnh nhân bị ngừng tim; Thu hồi thuốc Diacerin 50 trị xương khớp; TPHCM: Bắt tạm giam 3 đối tượng sản xuất thuốc đông y giả; Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng của khách hàng.

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

vay ngân hàng đáo hạn khoản vay chiếm đoạt tài sản thuốc tân dược thuốc đông y thuốc đông y giả Sở Y tế tỉnh Nghệ An bác sĩ cứu sống bệnh nhân ngừng tim Cục Thuế Bộ Tài chính kê khai nộp thuế môn bài Cục Quản lý Dược thu hồi thuốc thuốc Diacerin 50 xã Nghĩa Thành phiên chợ Xuân 0 đồng xuân yêu thương chăm lo tết

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn