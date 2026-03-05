Podcast bản tin tối 5-3: Số ca nghi ngộ độc bánh mì tại phường Vũng Tàu tăng lên 92 người

Podcast bản tin tối 5-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở là cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài; Phát triển hạ tầng, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Tháo gỡ dự án treo ở khu Mã Lạng, Chợ Gà; Xung đột tại Trung Đông gây áp lực lên doanh nghiệp trong KCX, KCN TPHCM; Số ca nghi ngộ độc bánh mì tại phường Vũng Tàu tăng lên 92 người...