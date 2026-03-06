Podcast bản tin tối 6-3: Vàng trong nước vẫn duy trì mức chênh lệch lớn so với thế giới

Podcast bản tin tối 6-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tàu Kiểm ngư 260 hoàn thành công tác bầu cử sớm trên biển; Nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn bảo đảm cho tiêu dùng; Giá vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 21 triệu đồng/lượng; Ngành đường sắt ngừng chạy một số tàu khách do sự cố sà lan tông cầu Ghềnh; Hàng không Việt Nam chịu thiệt hại do xung đột khu vực Trung Đông; Bàn giao mặt bằng thi công ngoài thực địa Dự án nâng cấp 7km quốc lộ 91.