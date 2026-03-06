Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 6-3: Vàng trong nước vẫn duy trì mức chênh lệch lớn so với thế giới

SGGPO

Podcast bản tin tối 6-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tàu Kiểm ngư 260 hoàn thành công tác bầu cử sớm trên biển; Nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn bảo đảm cho tiêu dùng; Giá vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 21 triệu đồng/lượng; Ngành đường sắt ngừng chạy một số tàu khách do sự cố sà lan tông cầu Ghềnh; Hàng không Việt Nam chịu thiệt hại do xung đột khu vực Trung Đông; Bàn giao mặt bằng thi công ngoài thực địa Dự án nâng cấp 7km quốc lộ 91. 

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Cục Hàng không Việt Nam xung đột Trung Đông ngành hàng không dân dụng Việt Nam chuyến bay Chi đội Kiểm ngư số 2 tàu Kiểm ngư 260 bầu cử bầu cử sớm cử tri giá vàng thế giới vàng SJC giá vàng Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Cần Thơ bàn giao mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng 7km quốc lộ 91 chủ đầu tư nhà thầu bồi thường thi công sự cố sà lan va chạm với cầu đường sắt cầu Ghềnh sông Đồng Nai ngành đường sắt nguồn cung xăng dầu nhà máy lọc dầu nội địa xăng dầu

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn