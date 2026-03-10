Podcast tin tối 10-3: Khuyến khích làm việc từ xa để giảm chi phí đi lại và áp lực giao thông

Podcast bản tin tối 25 -2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đảm bảo nguồn cung xăng dầu, khí cho thị trường; Vé xe khách điều chỉnh tăng từ 5% đến 36%; Giá vàng chiều 10-3 tiếp tục tăng, vượt 186 triệu đồng/lượng; Tài xế taxi xúc động cảm ơn cảnh sát giao thông sau "40km nghẹt thở"; Lừa đảo chiếm đoạt hơn 14,3 tỷ đồng, chủ hụi lãnh 17 năm tù; Phát tán trái phép phim đang chiếu ở rạp, bị phạt 7,5 triệu đồng.