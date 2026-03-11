Podcast bản tin trưa 11-3: Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh sau 6 ngày gián đoạn

Podcast bản tin trưa 11-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát tiến độ dự án Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; Lần đầu sau hơn 3 năm, chi quỹ bình ổn giá xăng dầu; Giá vàng miếng SJC sáng nay vượt 187 triệu đồng/lượng; Bắc Bộ trời rét, nhiều nơi sáng sớm có sương mù; Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh sau 6 ngày gián đoạn; Khởi tố vụ án sà lan va chạm cầu Ghềnh...