Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 11-3: Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh sau 6 ngày gián đoạn

SGGPO

Podcast bản tin trưa 11-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát tiến độ dự án Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; Lần đầu sau hơn 3 năm, chi quỹ bình ổn giá xăng dầu; Giá vàng miếng SJC sáng nay vượt 187 triệu đồng/lượng; Bắc Bộ trời rét, nhiều nơi sáng sớm có sương mù; Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh sau 6 ngày gián đoạn; Khởi tố vụ án sà lan va chạm cầu Ghềnh...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố giao thông đường thủy sà lan va chạm cầu Ghềnh đồng chí Trần Lưu Quang Bí thư Thành ủy TPHCM khảo sát dự án Trường đua Phú Thọ Bắc Bộ sương mù trời nắng dự báo thời tiết mưa dông giá vàng miếng SJC Tập đoàn Phú Quý SJC giá vàng giá xăng dầu thế giới Bộ Công Thương giá xăng dầu xăng sinh học nhiên liệu sinh học tuyến đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sà lan đâm va vào dầm cầu Đồng Nai Lớn cầu Ghềnh bắt nguyên cán bộ địa chính xây dựng làm giả giấy tờ chiếm đoạt tài sản

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn