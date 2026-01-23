Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 23-1: Lần đầu tiên Đường hoa TPHCM Tết Bính Ngọ 2026 tổ chức cùng lúc tại 3 địa điểm

SGGPO

Podcast bản tin trưa 23-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất; Chiều 23-1, Tổng Bí thư chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng; Lần đầu tiên Đường hoa TPHCM Tết Bính Ngọ 2026 tổ chức cùng lúc tại 3 địa điểm; Sáng 23-1, nhiệt độ Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1 độ C; Tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026, Việt Nam - Hàn Quốc: Lời chia tay đẹp cho hành trình tự hào...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

