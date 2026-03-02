Podcast tin chiều 2-3: Các địa phương chủ động ứng phó với không khí lạnh, gió mạnh trên biển

Podcast bản tin chiều 2-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống “giặc nội xâm” với tư duy, cách làm mới; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đồng chí Đặng Minh Thông kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Huấn luyện tốt chính là nền tảng để bảo vệ vững chắc Thành phố trong mọi tình huống; Lập tổ công tác ứng trực 24/7 để xử lý các tình huống phát sinh khi thu phí 5 tuyến đường cao tốc.