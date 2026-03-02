Podcast bản tin tối 2-3: Giá vàng chiều 2-3 tăng 2,4 triệu đồng/lượng

Podcast bản tin tối 2-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cử tri mong muốn TPHCM phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê giá rẻ; TPHCM: Ngày đầu cấp đăng kiểm điện tử, nhiều trung tâm nghẽn mạng; Đảm bảo công tác y tế trong những ngày diễn ra bầu cử; 13 chuyến bay quốc tế từ sân bay Nội Bài bị hủy do căng thẳng ở Trung Đông; Giá vàng chiều 2-3 tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng; Lần đầu tiên phẫu thuật robot cắt phổi biệt lập...