PVFCCo - Phú Mỹ và tỉnh Đắk Lắk ký hợp tác nghiên cứu đầu tư

Ngày 27-6, tại tỉnh Đắk Lắk, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) và UBND tỉnh Đắk Lắk ký bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Ông Vũ An, Phó Tổng Giám đốc PVFCCo - Phú Mỹ nhận Bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư từ lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk

Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư dự án. Trung tâm có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 700 tỷ đồng, được nghiên cứu triển khai theo lộ trình phù hợp, hướng tới hình thành một trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, trình diễn và chuyển giao các giải pháp nông nghiệp hiện đại cho khu vực Tây Nguyên.

Dự án được định hướng trở thành trung tâm hội tụ của hệ sinh thái nghiên cứu, dữ liệu, thực nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Trọng tâm là xây dựng nền tảng dữ liệu về thổ nhưỡng, thời tiết, cây trồng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các mô hình phân tích chuyên sâu nhằm phát triển các giải pháp dinh dưỡng cây trồng, canh tác chính xác, nông nghiệp xanh và bền vững, phục vụ người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Việc ký kết là cơ sở để hai bên tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư, hoàn thiện các thủ tục theo quy định, bảo đảm dự án được chuẩn bị bài bản, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Đắk Lắk là địa phương giữ vai trò trung tâm của vùng Tây Nguyên, có thế mạnh về các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cao su cùng nhiều loại cây công nghiệp và cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Đây cũng là một trong những thị trường trọng điểm của Phú Mỹ. Ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp đã đóng góp hơn 21,45 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội tại địa phương, tập trung vào giáo dục, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và phát triển cộng đồng.

Với vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất nông nghiệp, Phú Mỹ kỳ vọng Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao tại Đắk Lắk sẽ trở thành mô hình kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, nhà khoa học, cơ quan quản lý và người nông dân, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Bản ghi nhớ cũng khẳng định cam kết lâu dài của Phú Mỹ trong việc đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam, từ cung cấp phân bón chất lượng cao đến phát triển các giải pháp dinh dưỡng cây trồng, dữ liệu nông nghiệp và mô hình canh tác tiên tiến, hướng tới xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp toàn diện, đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

PHAN HÀ