"Quái xế" nữ buông tay, múa chân ở TPHCM cung cấp giấy xác nhận bị bệnh tâm thần

Liên quan đến vụ “Clip người phụ nữ chạy xe máy buông 2 tay, “múa” chân trên đường” như Báo SGGP đã thông tin, chiều 12-4, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12), Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã làm việc với người phụ nữ trên.

Theo công an, người phụ nữ chạy xe máy buông 2 tay, “múa” chân trên đường vào trưa 11-4 là N.T.K.N. (sinh năm 1991, ngụ tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Công an làm việc với người phụ nữ chạy xe máy buông 2 tay, giơ chân “múa” trên đường

Thời điểm trên, bà N. lái xe máy đi trên đường Trường Chinh hướng từ cầu Tham Lương về Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) không đội mũ bảo hiểm. Bà N. còn buông cả 2 tay khi đang lái xe.

Công an đã mời bà N. tới làm việc. Bà N. thừa nhận mình đã lái xe như clip đăng tải. Bà N. còn cung cấp giấy xác nhận bị bệnh tâm thần.

Qua kiểm tra, bà N. âm tính với chất ma túy. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định .

"Quái xế" nữ buông tay, múa chân ở TPHCM

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy buông 2 tay, giơ chân “múa” trên đường.

Tiếp đó, người phụ nữ vừa buông tay vừa giơ chân đá lên trời… Sự việc được một số người dân quay lại đăng tải lên mạng xã hội.

CHÍ THẠCH