Quận 12 tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Ngày 7-6, UBND quận 12 tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2023); tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023 và công bố các công trình thi đua cấp quận chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2023).

Qua việc triển khai thực hiện phong trào thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, quận 12 đã tạo không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng, đạt được một số kết quả nhất định.

Các cơ quan, đơn vị quan tâm đăng ký thực hiện các công trình thi đua gắn với phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chủ đề năm 2023 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2020 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 12 lần thứ VI.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua được triển khai dưới nhiều hình thức, đa dạng và phong phú, nội dung, công trình thi đua sáng tạo và được duy trì hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 12 Trần Hoàng Danh yêu cầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chủ đề năm 2023 của TPHCM; thực hiện hoàn thành, vượt mức 47 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của quận.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về ý thức, trách nhiệm, chất lượng hiệu quả phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người như lời Bác Hồ dạy.

Trong đó, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sắp xếp tổ chức, bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, khuyến khích và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Huy động các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

Tiếp tục cải thiện, nâng cao thứ hạng của quận đối với các chỉ số cải cách hành chính; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) nhất là các tiêu chí còn hạn chế.

Tại hội nghị, UBND quận 12 đã công bố danh sách 180 công trình thi đua cấp quận chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với 10 nội dung thi đua cụ thể trên các lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, chăm lo an sinh xã hội…