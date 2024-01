TPHCM xây dựng được hơn 3.300 Tổ liên gia an toàn PCCC

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TPHCM cho biết, tình hình cháy ở thành phố năm 2023 đã được kiềm chế, kéo giảm so với năm 2022 trên 3 tiêu chí.

Tối 7-1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TPHCM cho biết, năm 2023, thành phố xảy ra 498 vụ cháy. Trong đó, có 3 vụ cháy lớn, 8 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 65 vụ cháy trung bình và 422 vụ cháy nhỏ thiệt hại không đáng kể.

Các vụ cháy khiến cho 11 người chết, 13 người bị thương; thiệt hại hơn 8 tỷ đồng (còn 67 vụ chưa ước tính). So với năm 2022, giảm 137 vụ; tăng 2 người chết.

Lực lượng Bộ Công an và Công an TPHCM kiểm tra trên địa bàn TPHCM năm 2023

Nơi xảy ra cháy nhiều nhất là TP Thủ Đức. Phần lớn các vụ cháy là do sự cố các hệ thống, thiết bị điện. Năm 2023, tình hình cháy ở thành phố đã được kiềm chế, kéo giảm so với năm 2022 trên 3 tiêu chí.

Lực lượng PCCC-CNCH Công an TPHCM diễn tập ở tòa nhà tại quận 1

Năm 2023, thực hiện Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, PC07 đã tham mưu Công an TPHCM thử nghiệm và thực hiện thành công mô hình ứng dụng “Bản đồ số thông minh” phục vụ công tác chỉ huy chữa cháy và CNCH; đồng thời, đang được triển khai nhân rộng đến toàn thể các đơn vị trực thuộc, Công an quận, huyện và TP Thủ Đức…

Đã vận động hơn 1,3 triệu nhà ở riêng lẻ có lối thoát nạn thứ 2; hơn 1,2 triệu nhà ở riêng lẻ đã trang bị phương tiện thoát nạn; hơn 74.000 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có lối thoát nạn thứ 2...

Công an TPHCM tổ chức hơn 16.000 lượt thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng. PCCC TPHCM đã tổ chức 1,6 triệu lượt kiểm tra với nhà ở hộ gia đình; phát hiện gần 100.000 tồn tại, thiếu sót và 1.768 hành vi vi phạm, đã phạt cảnh cáo 340 trường hợp, phạt tiền 18 trường hợp…

Trong công tác phòng cháy, lực lượng PCCC TPHCM đã vận động xây dựng được 3.304/4.436 “Tổ liên gia an toàn PCCC”; 3.405/4.659 “Điểm chữa cháy công cộng”. Kinh phí tổ chức thực hiện do địa phương hỗ trợ và người dân tự trang bị, lắp đặt.

Với những thành tích đạt được, ngày 28-9-2023, trong chương trình “Lễ trao thưởng và tôn vinh điển hình tiên tiến về PCCC-CNCH” năm 2023 do Bộ Công an tổ chức, Công an TPHCM vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Đội Chữa cháy và CNCH, PC07 - Công an TPHCM và Trung tá Nguyễn Chí Thành vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

CHÍ THẠCH