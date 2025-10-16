Quân khu 1 tập trung củng cố tiềm lực, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc

Việt Bắc - Quân khu 1 luôn được xác định là địa bàn chiến lược quan trọng, là “phên giậu” vững bền, “tấm lá chắn” phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Chiều 16-10, tại tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 1 (16-10-1945 – 16-10-2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến l ễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 cho biết, cách đây tròn 80 năm, ngày 16-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 1 và từ đó ngày 16-10 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 luôn tỏ rõ lòng trung thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua gian khổ, hy sinh, tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: “Cách mạng đã do Việt Bắc mà thành công, thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi”.

Với những chiến công và thành tích tiêu biểu đạt được trong 80 năm qua, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng nhì; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, 1 Huân chương Quân công hạng Ba và 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Quân công, Chiến công các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ Quân khu 1 qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư chúc mừng những chiến công, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã đạt được trong 80 năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Bắc - Quân khu 1 luôn được xác định là địa bàn chiến lược quan trọng, là “phên giậu” vững bền, “tấm lá chắn” phía Đông Bắc của Tổ quốc; nơi được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm căn cứ địa cách mạng.

Đây là nơi ra đời các đội Cứu quốc quân và Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam; nơi khởi nguồn của những quyết định lịch sử trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trở thành “Cái nôi của cách mạng”, “Thủ đô kháng chiến” của cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Quân kỳ quyết thắng Quân khu 1 tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, 80 năm qua, cùng với nhân dân các dân tộc Việt Bắc, lực lượng vũ trang Quân khu 1 thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước; chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự và quốc phòng trên địa bàn.

Đơn vị tập trung xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trên cả biên giới và nội địa; kết hợp với việc phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đơn vị cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia có hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân khu 1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 1 thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đơn vị cần thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa” nhằm thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, Quân khu.

Đơn vị quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là “Thế trận lòng dân” trên địa bàn; gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định khu vực biên giới để xây dựng, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu cùng lãnh đạo Quân khu 1 tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân khu 1, đã có bề dày truyền thống, công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

TRẦN BÌNH