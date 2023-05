Quảng bá hình ảnh TP Đà Nẵng qua lăng kính điện ảnh

Chiều 8-5, tại họp báo khai mạc Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023 (DANAFF I), nhiều chuyên gia cho rằng sự kiện lần này là cơ hội để giới thiệu những nét đẹp về văn hóa, tinh thần hiếu khách của người dân Đà Nẵng cũng như những nét đặc trưng của điện ảnh châu Á.

Đồng thời đề cao tinh thần “Việt Nam hội nhập” và quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, nhộn nhịp thông qua cầu nối là TP Đà Nẵng. Những thước phim, những câu chuyện qua lăng kính điện ảnh sẽ giới thiệu sự phát triển của Việt Nam với nhiều điểm đến cho bạn bè khu vực và quốc tế.

Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu châu Á” sẽ được tổ chức từ ngày 09-5 đến ngày 13-5-2023 do UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng cùng các sở ngành, các tổ chức thực hiện.

“DANAFF I - Nhịp cầu châu Á” là một sự kiện văn hóa đặc biệt, là nơi lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo; là nơi khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và khu vực châu Á và để giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của các nền điện ảnh châu Á, Việt Nam và các bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới.

Phát biểu tại họp báo, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam – Giám đốc Liên hoan phim cho biết, “DANAFF I - Nhịp cầu châu Á” lần này được tổ chức với mong muốn giới thiệu đến bạn bè thế giới những gì Việt nam đang có hiện nay qua lăng kính điện ảnh. Giới thiệu đến bạn bè trong khu vực một hướng đi nào đó để có được sự phối hợp hài hòa giữa nhà nước và các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và công nghiệp điện ảnh.

"Chúng tôi khai mạc một kỳ liên hoan mới trong sự ủng hộ và đón nhận của UBND TP Đà Nẵng cũng như các sở - ban - ngành khác. Sau nhiều năm ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 thì sự trở lại lần này của Liên hoan phim sẽ góp phần rất lớn vào sự phát triển của công nghiệp điện ảnh", TS Ngô Phương Lan cho hay.

Điểm nhấn của DANAFF I là việc tranh tài của các phim ở 02 hạng mục: Hạng mục “Giải thưởng phim châu Á - ASIAN FILM AWARD” và Hạng mục “Giải thưởng phim Việt Nam” với hội đồng giám khảo là các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

"Ngay từ khi xây dựng, chúng ta thấy được trong đó mô hình rất rộng. Tất cả những liên hoan phim của thế giới có một khát vọng, đó là sự trình chiếu phim và tạo điều kiện cho các nhà làm phim ở Việt Nam cũng như trên thế giới có sự trao đổi. Luôn luôn tập trung vào việc tạo nguồn và phát triển các tài năng trẻ qua những trại sáng tác. Và mô hình đó được tiếp tục ở liên hoan phim lần này", ông Phan Đăng Di, thành viên Ban Giám khảo phát biểu tại họp báo.

Nằm trong khuôn khổ DANAFF I, nhiều hoạt động nổi bật và sự kiện được tổ chức. Cụ thể, lễ khai mạc (9-5-2023) và lễ bế mạc - trao giải (3-05-2023) đều được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), tiếp sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Truyền hình Công an nhân dân – An ninh TV và trên các kênh, mạng xã hội; Chương trình chiếu phim tại rạp Lê Độ, CGV và Galaxy bao gồm 89 suất chiếu và các buổi ra mắt đoàn làm phim; Chương trình chiếu phim ngoài trời trong 3 đêm tại Công viên APEC; Chương trình Giao lưu nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng với khán giả; Hội thảo “Phát triển công nghiệp điện ảnh - Xây dựng môi trường làm phim thuận lợi tại Đà Nẵng”; Hội thảo “Điện ảnh Nhật Bản - kinh nghiệm thành công và hướng hợp tác sản xuất với Việt Nam”; Workshop “Ươm mầm tài năng” với hai lớp học diễn xuất cơ bản và nâng cao cùng chương trình tham quan danh thắng Đà Nẵng và Hội An.

Ngoài ra, vé xem phim được Ban Tổ chức phát trong khung thời gian từ 10 giờ đến 20 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 29-4-2023 tại rạp Galaxy Đà Nẵng - Tầng 3 Coop Mart, 478 Điện Biên Phủ và tại rạp chiếu phim Lê Độ, 46 đường Trần Phú. Các buổi chiếu phim tại Công viên APEC sẽ mở cửa rộng rãi chào đón khán giả xem phim mọi lứa tuổi.