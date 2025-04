692 chuyến bay đến Đà Nẵng dịp lễ 30-4 và 1-5

Tại cuộc họp, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, việc Đà Nẵng dẫn đầu xu hướng tìm kiếm du lịch dịp 30-4 và 1-5 không chỉ nhờ lợi thế tự nhiên mà còn nhờ sự chung sức của toàn hệ thống chính trị và người dân trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, đảm bảo công tác đón tiếp, phục vụ khách trong dịp lễ và mùa du lịch cao điểm. Đối với DIFF 2025, ông Lê Trung Chinh khẳng định đây là sự kiện thương hiệu quan trọng, cần huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn bộ hệ thống chính trị.

Cụ thể, Công an TP Đà Nẵng được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; Sở Công Thương kiểm soát giá cả và an toàn thực phẩm; Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát cảnh quan trang trí; Sở Nông nghiệp - Môi trường tổ chức tổng dọn vệ sinh; Bộ đội Biên phòng thành phố đảm nhận công tác cứu hộ cứu nạn; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị công tác bắn pháo hoa.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP Đà Nẵng, dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây, công suất phòng tại khối cơ sở lưu trú từ 4-5 sao và tương đương ước đạt khoảng 75-80%. Địa phương dự kiến đón 692 chuyến bay trong 5 ngày lễ, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để phục vụ người dân và du khách, Đà Nẵng tổ chức hơn 15 sự kiện, nổi bật như chương trình khai trương mùa du lịch biển 2025 chủ đề "Vũ điệu sóng xanh", khai trương Đường hoa biển 2025, trình chiếu 3D Mapping miễn phí tại Bảo tàng Đà Nẵng...

Vào mùa du lịch hè (tháng 6 đến tháng 8), lượng khách lưu trú dự kiến tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024, với khoảng 20 hoạt động, sự kiện lớn được tổ chức.

DIFF 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 31-5 đến 12-7. Hiện tại, Đội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã cơ bản hoàn tất nhạc nền và đang lập trình bài bắn. Quy mô khán đài sẽ được mở rộng lên 12.870 chỗ/đêm, tăng gần 2.700 chỗ so với năm 2024. Việc thi công khán đài bắt đầu từ ngày 23-4, trong khi công tác mỹ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng dự kiến thi công từ 13-5. Hệ thống kết cấu sân khấu đã được khởi công từ ngày 10-4.

XUÂN QUỲNH