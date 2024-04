Quảng Bình: Tăng cường tuần tra song phương bảo vệ biên giới

Đội tuần tra phía Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo (Quảng Bình, Việt Nam) do Thiếu tá Dương Văn Hải, Phó Đồn trưởng làm đội trưởng; phía Đại đội Biên phòng 311, 312, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào) do Trung úy Bun Khặm Mạ Ni Vông và Thiếu tá Phum Chay Đuông Vi Lay, Phó Đại đội trưởng phụ trách, dẫn đầu

Đội tuần tra vượt qua những con dốc cao vút với độ nghiêng gần 90 độ

Đây là hoạt động quan trọng của cả 2 bên nhằm kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên tuyến, bảo vệ an ninh an toàn đường biên giới chung. Đồng thời duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực hai bên biên giới.

Lực lượng biên phòng hai bên làm thủ tục chào cột mốc thiêng liêng

Lực lượng tuần tra đã khắc phục khó khăn về địa hình hiểm trở, điều kiện thời tiết nắng nóng 38-39 độ C, nguồn nước khan hiếm, ăn ngủ tạm bợ giữa rừng sâu nhiều ngày, nhưng tinh thần của bộ đội vẫn không hề nao núng.

Hai bên kiểm tra và ghi nhận kết quả, thống nhất cho lần tuần tra tiếp theo

Với quyết tâm cao, quá trình tuần tra hai bên đã kiểm tra kỹ dấu hiệu đường biên giới, kiểm tra tình trạng an toàn của hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào từ khu vực cột mốc số 522 đến mốc 523 và từ cột mốc số 525 đến mốc 526.

Bữa ăn vội giữa rừng sâu tiếp sức cho chặng đường tuần tra dài ngày

Kết quả, dấu hiệu đường biên giới không bị xê dịch, các cột mốc biên giới Việt Nam - Lào được đảm bảo nguyên trạng, an toàn tuyệt đối.

Quân y chăm sóc sức khỏe cho từng thành viên trong suốt quá trình tuần tra

Kết thúc hai đợt tuần tra song phương, hai bên ký biên bản ghi nhận kết quả của công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới; tổ chức rút kinh nghiệm đề ra chủ trương, giải pháp và thống nhất về thời gian, quân số cho lần tuần tra song phương tiếp theo.

MINH PHONG - ĐỨC TRÍ