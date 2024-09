Quảng Bình: Tàu hàng và 6 thuyền viên trôi ra biển, cấp tập ứng cứu

Ngày 20-9, thông tin từ BĐBP Quảng Bình cho biết, hoàn lưu sau bão số 4 đã gây mưa lớn khiến một tàu chở hàng neo đậu ở cửa sông Gianh bị trôi tự do ra biển với 6 thuyền viên.

Theo BĐBP Quảng Bình, các lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp cứu hộ, để lai dắt phương tiện đưa vào vị trí neo đậu.

Bộ đội biên phòng Quảng Bình di dời dân trong đêm

Qua xác minh cho thấy tàu hàng Nam Anh 69 của Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Nam Anh (có trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đang trôi ra cửa sông, gần địa điểm phao số 1. Trên tàu có 6 thuyền viên.

Bộ đội biên phòng Cha Lo di dời dân Dân Hóa, Minh Hóa trong đêm

Nguyên nhân ban đầu được xác định quá trình tàu Nam Anh 69 neo đậu ở sông Gianh bị lồng bè nuôi hàu trôi cuốn làm nổi móc neo, dẫn đến trôi tự do. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh đã thông báo cho các cơ quan liên quan và đề nghị một số tàu neo đậu trong khu vực hỗ trợ.

Bộ đội biên phòng ở Lệ Thủy di dời người dân đến trường học tránh lũ

Dự kiến chiều tối, khi nước sông Gianh lên cao, các lực lượng sẽ triển khai phương án hỗ trợ đưa tàu vào vị trí neo đậu.

Cũng do mưa to trên tuyến biên giới đất liền tại xã Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn (huyện Minh Hóa), Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa) có khoảng 10 bản đã bị chia cắt, nước tràn vào nhà dân và một số đoạn đường, ngầm tràn ngập sâu, giao thông bị gián đoạn. Các Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai đã tổ chức di dời người dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lụt tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa

Các đồn biên phòng phụ trách địa bàn tiếp tục phối hợp với chính quyền theo dõi sát diễn biến mưa hoàn lưu, những điểm có nguy cơ sạt lở; nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân tại các bản để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho đồng bào.

Thôn Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, Tuyên Hóa

Tính đến trưa 20-9, các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức sơ tán 1.000 hộ với 3.059 người ra khỏi vùng có nguy cơ cao do sạt lở. Tại các điểm tránh trú, chính quyền các địa phương cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống; đồng thời tuyên truyền các hộ dân tuyệt đối không được chủ quan, trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

MINH PHONG