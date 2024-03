Quang Hùng MasterD: Tự hào khi đồng hành cùng Run To Live 2024, lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng

4 ngày trước khi "Giải chạy Run To Live 2024 - Chạy vì cuộc sống tươi đẹp hơn", do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group cùng tổ chức chính thức diễn ra. Ca sĩ - nhạc sĩ Quang Hùng MasterD, nam nghệ sĩ đồng hành cùng Run To Live 2024 mùa đầu tiên đã có những chia sẻ thú vị trước thềm sự kiện.