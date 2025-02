Quảng Nam: 53 phó trưởng công an cấp huyện được điều động đến các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh

Chiều 28-2, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể công an cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo theo mô hình tổ chức mới.

Theo kế hoạch, 23 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện, gồm 14 trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện và 9 phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện, tự nguyện nghỉ hưu. Bên cạnh đó, 69 cán bộ, trong đó có 16 trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện và 53 phó trưởng công an cấp huyện được điều động đến nhận nhiệm vụ tại các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh.

Quang cảnh lễ công bố

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, khẳng định đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động theo định hướng của Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng công an cấp huyện trong suốt thời gian qua, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của nhiều cán bộ, dù còn đủ điều kiện công tác nhưng đã chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho quá trình sắp xếp nhân sự.

"Lực lượng Công an cấp huyện ở Quảng Nam đã có những đóng góp lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Đến thời điểm hiện nay, khi chuyển giao nhiệm vụ về cấp tỉnh và cấp xã, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, có thể còn mạnh hơn nữa. Tuy Công an cấp huyện không còn nữa, nhưng trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện vẫn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cho biết.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ mới, đảm bảo công tác an ninh trật tự không bị gián đoạn, tránh phát sinh các vấn đề phức tạp. Ông cũng nhấn mạnh các đơn vị phải chủ động triển khai công việc ngay từ bây giờ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

NGUYỄN CƯỜNG