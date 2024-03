Quảng Nam ra mắt 6 CLB Nữ sinh mở đường đến tương lai

Từ năm 2019, CLB Nữ sinh mở đường đến tương lai đã triển khai tại 22 trường thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Nam và Trà Vinh. Đến nay, chương trình thu hút sự tham gia của 900 nữ sinh dân tộc thiểu số và lan tỏa thông điệp đến hơn 20.000 học sinh.

Chương trình nhận được vốn đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng để triển khai CLB tại Quảng Nam. 6 trường triển khai chương trình gồm: Trường THPT Bắc Trà My, Trường THPT Nam Trà My, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS-THPT Nam Trà My, Trường THPT Khâm Đức, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS-THPT huyện Phước Sơn và Trường THPT Hiệp Đức.

Mỗi trường sẽ có 40 nữ sinh tham gia CLB. Mỗi CLB được trang bị một phòng học đa phương tiện với đầy đủ thiết bị gồm máy tính, loa, micro, camera 360 và tivi để thành viên CLB có thể truy cập vào các tài liệu đào tạo, tự học và tìm hiểu thông tin. Đồng thời các CLB được tài trợ chi phí vận hành trong thời gian một năm.

Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation chia sẻ: “Trong 7 chương trình mà VCF thực hiện trên phạm vi cả nước, CLB Nữ sinh mở đường đến tương lai là chương trình đặc biệt quan trọng, có tác động thiết thực góp phần xóa bỏ các định kiến về giới và xóa nạn tảo hôn ở các dân tộc thiểu số, cũng như hỗ trợ một phần về cơ sở vật chất cho các trường học vùng nông thôn”.

Với 40 nữ sinh tham gia ở mỗi CLB, dự án được thực hiện theo hình thức sinh hoạt ngoài giờ học theo mô hình giáo dục đồng đẳng, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trong bốn lĩnh vực thiết yếu là quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản – tình dục và các quyền hợp pháp.

CLB Nữ sinh mở đường đến tương lai hướng đến trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số. Đây nhóm dễ bị tổn thương nhất do sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính và dân tộc, các hủ tục lạc hậu, điều kiện kinh tế khó khăn, các cơ hội giáo dục nâng cao còn hạn chế, tảo hôn và nạn buôn người.

Ông Phùng Văn Huy, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho hay, chương trình đã được các bên xúc tiến trong 7 tháng qua và đạt được hợp tác ra mắt CLB. Việc ra mắt các CLB sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nữ sinh, đặc biệt là nữ sinh dân tộc thiểu số vì luôn chịu nhiều thiệt thòi.

Theo ông Huy, mục tiêu của chương trình là các nữ sinh có điều kiện để cải thiện sức khỏe, tinh thần, cải thiện điều kiện sinh hoạt và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Các nữ sinh hôm nay sẽ là người xây dựng kế hoạch, đưa ra chủ đề, là trụ cột cho cộng đồng.

