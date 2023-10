Quảng Nam: Thông xe đoạn sạt lở đèo Le; Quốc lộ 14H ngập sâu

Đây là tuyến đường chính nối hai huyện Quế Sơn và Nông Sơn bị sạt lở đêm qua. Ước tính, khối lượng sạt lở khoảng 5.000m3. Đến sáng nay, lực lượng quản lý, bảo trì tuyến huy động nhân công cùng máy múc, máy xúc lật... san gạt, dọn đất đá tràn lấp mặt đường.

Sở GTVT tỉnh Quảng Nam huy động công chức thanh tra phối hợp phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện qua lại an toàn. Đến 7 giờ 30 phút, cơ bản thông xe bước 1, ô tô có thể đi qua vị trí sạt lở. Đơn vị quản lý tuyến tiếp tục hót dọn để thông tuyến hoàn toàn.

Sở GTVT tỉnh Quảng Nam đồng thời thông tin về tình hình giao thông, thiệt hại kết cấu hạ tầng giao thông và dự báo nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn kéo dài tại Quảng Nam khiến QL14H đoạn qua địa phận huyện Duy Xuyên bị ngập sâu gần 1m, gây tắc đường tại Km 25+200 - Km25+500. Tại Km 27+300 ngập sâu 0,3m, phương tiện đi lại khó khăn. Mặt đường tại một số vị trí hư hỏng, tạo ổ gà.

QL14H qua địa phận TP Hội An cũng bị ngập tại Km5+700 (chợ bà Lê) sâu 0,3m, phương tiện khó đi lại. Còn tại tuyến ĐT603B địa phận thị xã, nước ngập tại Km 3+200, Km 5+100, Km 7+260 sâu 0,3m. Lực lượng chức năng đã cắm biển, giăng dây cảnh báo và cử người chốt trực, không cho xe cộ đi qua vùng ngập.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam, những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 1 giờ ngày 13-10 đến 1 giờ ngày 14-10 là 90-170mm. Đặc biệt, các trạm đo tại Núi Thành, Cù Lao Chàm, Hội An, Đại Lộc, Duy Xuyên ghi nhận lượng mưa rất lớn, trên 250mm đến gần 500mm.

Qua quan trắc, 7 huyện của tỉnh có nguy cơ sạt lở cao gồm: Phú Ninh, Đông Giang, Nông Sơn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước.