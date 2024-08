Quảng Ngãi: Cứu sống ngư dân đang trôi dạt trên biển

Tàu cá ngư dân hành nghề trên biển. Ảnh minh họa

Khoảng 18 giờ ngày 24-8, tàu cá QNg-96869 TS của thuyền trưởng Bùi Văn Đạt (huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) đang hành nghề trên biển, cách đảo Lý Sơn khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam, thì phát hiện 1 ngư dân đang bị trôi dạt trên biển.

Ngay lập tức, ông Đạt tổ chức cứu nạn và báo cho Trạm Kiểm soát Biên phòng An Vĩnh (Đồn Biên phòng Lý Sơn).

Lực lượng bộ đội biên phòng đã hướng dẫn cho thuyền viên tàu cá của ông Đạt tổ chức cứu nạn và sơ cứu. Sau đó chuyển nạn nhân qua tàu cá QNg-66403TS của ông Lê Văn Thuận (huyện Lý Sơn) đưa vào bờ.

Ngay khi vào đến bờ, bộ đội biên phòng huyện đảo Lý Sơn đã sơ cứu và đưa người gặp nạn đến Trung tâm Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn.

Ngư dân gặp nạn là ông Đặng Thanh Vương (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) là thuyền viên đi trên tàu cá QNg-97407 TS do ông Trần Văn Dân (thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Hiện sức khỏe của ông Vương đã ổn định.

NGUYỄN TRANG