Quảng Ngãi khẩn trương ứng phó bão số 15

Ngày 26-11, trước diễn biến phức tạp của bão số 15, các địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó, từ rà soát phương tiện, tàu thuyền đến chuẩn bị sơ tán dân, phương tiện cứu hộ và dự trữ nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tại đặc khu Lý Sơn, Đồn Biên phòng Lý Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đến 9 giờ sáng cùng ngày, còn 15 tàu cá với 194 ngư dân đang hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Lực lượng biên phòng đã khẩn trương rà soát, nắm chắc tình hình tàu thuyền, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Cảng neo trú tàu thuyền hướng dẫn các phương tiện vào nơi tránh trú an toàn.

Tàu cá neo đậu tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị duy trì lực lượng trực theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng các phương tiện cứu hộ gồm 1 tàu, 1 ca nô, 1 ô tô quân sự, 5 xe máy quân sự và 10 xe cá nhân thường trực cơ động, chủ động ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Ngư dân đặc khu Lý Sơn đã nắm thông tin về tình hình bão số 15

Tại xã Sơn Kỳ, địa phương đã rà soát, xác định có 37 hộ với 129 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi, nơi có nguy cơ sạt lở cao. Các hộ dân này sẽ được sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Tại xã Sơn Tây Hạ, bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã, cho biết địa phương đang tập trung vừa khắc phục hậu quả mưa lũ trước đó, vừa triển khai các biện pháp phòng chống bão. Xã hiện có 740 nhà kiên cố và 685 nhà bán kiên cố được huy động làm nơi trú tránh cho người dân. Ngoài ra, hệ thống trụ sở, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cũng sẵn sàng tiếp nhận người dân sơ tán.

Các tuyến đường trên địa bàn xã Sơn Tây Hạ đã cơ bản khắc phục. Ảnh: SƠN TÂY HẠ

Lực lượng ứng phó tại chỗ được huy động với các phương tiện cơ giới gồm 7 xe đào, 1 xe xúc lật, 5 xe tải, 8 xe 7 chỗ, 3 xe 5 chỗ và 1 xe bán tải phục vụ vận chuyển, sơ tán dân. Các đơn vị thi công trên địa bàn cũng được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng tham gia khi có sự cố thiên tai.

Tuyến đường ĐH83 đoạn từ đỉnh dốc Ông Đường hướng về Thủy điện 1C (thuộc xã Sơn Tây Hạ) chưa thể khắc phục. Hiện địa phương đã phân công lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: SƠN TÂY HẠ

Về hậu cần, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng để dự trữ xăng dầu, gạo, mì ăn liền... phục vụ ứng phó khẩn cấp. Người dân tại các khu vực có nguy cơ bị cô lập cũng được vận động tích trữ lương thực đủ dùng trong 7 ngày. Trạm y tế xã đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc điều trị, phòng chống dịch sau lũ và viên khử khuẩn Aqutabs, sẵn sàng hỗ trợ người dân.

NGUYỄN TRANG