Quảng Ngãi: Sạt lở hàng ngàn mét khối đất, chia cắt Quốc lộ 24

Rạng sáng 23-11, tại Km112+600 (Quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra sạt lở lớn, hàng ngàn mét khối đất đá từ taluy đổ ập xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông trên  tuyến.

71bbab600ee682b8dbf7.jpg
Hiện trường vụ việc
Clip: Hiện trường sạt lở và xe nối hàng dài chờ đợi thông đường

Đoạn đường bị sạt lở dài khoảng 60m, độ cao khối sạt từ 3,5–4m. Sở Xây dựng Quảng Ngãi đang đã huy động 2 xe múc khẩn trương đến hiện trường, triển khai san gạt ở hai đầu điểm sạt lở để sớm thông tuyến. Do sạt lở, rất nhiều phương tiện không thể di chuyển, đậu hàng dài 2 đầu đoạn đường. Ngành chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông tạm thời chọn lộ trình khác để đảm bảo an toàn.

d4322a028f8403da5a95.jpg
Hiện trường vụ việc

Quốc lộ 24 là tuyến chính kết nối Quảng Ngãi với Tây Nguyên, có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Sạt lở đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

HỮU PHÚC

