Người dân Quảng Ngãi hướng về vùng lũ, gửi từng chiếc bánh, từng chuyến hàng

Ngày 22-11, nhiều nhóm thiện nguyện ở Quảng Ngãi đã khẩn trương quyên góp nhu yếu phẩm và vận chuyển đến những khu vực đang ngập sâu, bị cô lập bởi mưa lũ ở Nam Trung bộ.

Nhóm thiện nguyện 76 Bình Sơn và Quảng Ngãi đã huy động mì gói, nước uống đóng chai, đồ hộp, lương khô, sữa, quần áo, chăn màn, áo ấm, thuốc men cơ bản, vật tư y tế, đèn pin, pin, sạc dự phòng, nến và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu khác.

Anh Nguyễn Thanh Hồng, thành viên nhóm, cho biết: “Tất cả đều là những vật dụng thiết yếu giúp người dân vùng lũ cầm cự trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn không dứt khiến nhiều nơi bị chia cắt nhiều ngày”.

Nhóm thiện nguyện 76 Bình Sơn và Quảng Ngãi chuẩn bị đưa hàng lên xe cứu trợ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đưa hàng hóa lên xe để kịp xuất phát. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong ngày 22-11, nhóm đã tiếp nhận rất nhiều nhu yếu phẩm từ bà con. Chuyến xe chở khoảng 20 tấn hàng sẽ xuất phát ngay trong ngày để kịp đến với người dân vùng lũ.

Theo kế hoạch, đoàn xe của nhóm thiện nguyện sẽ đến tỉnh Đắk Lắk, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng, với nhiều điểm dân cư bị cô lập khi nước lũ dâng cao.

Phân loại hàng hóa trước khi gửi lên xe. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đưa hàng lên xe di chuyển vào Đắk Lắk. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Anh Nguyễn Văn Tiến chia sẻ thêm: “Chúng tôi liên tục cập nhật tình hình mưa lũ, mức độ thiệt hại và nhu cầu thực tế của người dân. Từ đó thống kê danh sách, lên kế hoạch hỗ trợ sao cho đúng nơi, đúng người, nhất là những hộ đang bị cô lập dài ngày”.

Các nhóm chia các đội nhỏ để thuận tiện quyên góp hàng hóa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt bố trí các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ để hỗ trợ người dân vùng lũ. Các lực lượng địa phương và nhóm thiện nguyện ra quân thu gom nhu yếu phẩm, phân loại và vận chuyển về các khu vực trung chuyển.

* Ngày 22-11, tại xã miền núi Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), người dân đã cùng nhau tổ chức gói bánh chưng, bánh tét để gửi đến bà con vùng lũ Nam Trung bộ.

Người dân xã Trà Bồng cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mỗi người một việc cùng nhau gói bánh gửi cho đồng bào vùng lũ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từ sáng sớm, bà con trong xã tập trung mang theo nếp, đậu xanh, lá chuối, tre, lạt… để cùng nhau chuẩn bị từng mẻ bánh.

Hơn 50 người dân chung tay gói bánh trong không khí tất bật nhưng ấm áp nghĩa tình. Bà Hồ Thị Trung, 78 tuổi, xúc động nói: “Thấy bà con vùng lũ vất vả, nhiều người già phải leo lên mái nhà kêu cứu, lạnh và đói, tôi thương lắm. Tôi cũng già rồi, nhìn cảnh người già trong lũ lụt khó khăn mà đồng cảm, nên làm được gì để giúp đồng bào thì tôi cố gắng làm”.

Ngoài sân, nếp đã đầy, mọi người cùng nhau hoàn thành những chiếc bánh chưng, bánh tét. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Học sinh cũng tích cực tham gia gói bánh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân xã Trà Bồng đã gói hơn 1.200 chiếc bánh chưng, bánh tét trong ngày 22-11. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chị Nguyễn Thị Hà Tiên cho biết, từ sáng đến chiều, mọi người đã gói được khoảng 1.200 bánh chưng, bánh tét. Sau khi gói xong, toàn bộ số bánh sẽ được nấu bằng củi xuyên đêm. Dự kiến sáng 23-11, đoàn sẽ xuất phát mang bánh đến các điểm bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ ở tỉnh Đắk Lắk.

Thanh niên địa phương tham gia nấu bánh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hơn 50 người dân đã đến phụ gói bánh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những chiếc bánh chưng, bánh tét giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình của người dân Trà Bồng là lời động viên gửi đến đồng bào vùng lũ, khi khó khăn, hoạn nạn, luôn có nhau.

