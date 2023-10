Quảng Ngãi: Nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở do mưa lớn

Do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều tuyến đường địa phương bị ngập, một số khu dân cư bị chia cắt, ngập cục bộ. Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lớn.

Trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi mưa to như trạm Bình Tân (huyện Bình Sơn) 230mm, Trà Khúc 238mm, các khu vực huyện Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà với lượng mưa từ 40-70mm.

Đến 9 giờ sáng ngày 16-10, mưa lớn làm các tuyến đường tại nhiều địa phương bị ngập; trong đó tuyến đường thôn Trì Bình (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn), tuyến đường thôn 4 (xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn),.... UBND các xã đã chốt chặn, rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm không cho người và phương tiện qua lại.

Một số khu dân cư bị chia cắt như: xóm Tây (thôn Liên Trì Tây) và xóm Lục Trung (thôn Xuân Yên Tây, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn); ngập cục bộ xóm Bàu (thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn).

Tại xã Bình Dương (huyện Bình Sơn), vào ngày 15-10, do ảnh hưởng mưa lớn, dòng nước chảy xiết đã gây sạt lở đoạn bờ sông ngay đường đi qua ngang sông do đơn vị thi công Đập Ngăn mặn Bình Phước dùng để chở vật liệu làm Đập.

Nguyên nhân sạt lở được xác định là do đơn vị thi công làm đường ngang qua sông nhưng trời mưa lớn không thông dòng chảy chính giữa, khi nước lũ tràn xuống gây sạt lở 2 bên bờ sông. Đoạn sông sạt lở này hiện bà con ngư dân đang neo đậu tàu thuyền nên rất nguy hiểm.

Hiện nay, UBND xã Bình Dương và các lực lượng chức năng của xã đang chốt trực tại khu vực sạt lở để chỉ đạo, hỗ trợ ngư dân đang neo đậu tàu thuyền gần điểm sạt lở. Để đảm bảo an toàn cho tài sản của ngư dân, cũng như tránh tình trạng sạt lở nghiêm trọng 2 bên bờ sông.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn huy động 100 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn giúp dân vệ sinh, khơi thông dòng chảy.

Do mưa lớn, một số tuyến đường tại huyện đảo Lý Sơn bị ngập cục bộ. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ đã dọn rác, khơi thông dòng, tránh ngập úng các vùng ven đồng ruộng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy phương châm “4 tại chỗ”, duy trì nghiêm kíp trực, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, tổ chức kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án cứu hộ, cứu nạn; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, nhất là các đơn vị đóng quân nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đang thi công công trình…