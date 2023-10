Quảng Ngãi: Nông dân trồng hành tím lỗ nặng vì mưa lớn

Vùng trồng hành tím thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị thiệt hại do mưa lớn, diện tích hành sắp thu hoạch bị quật ngã, ngập nước, nguy cơ mất mùa.

Bà Phạm Thị Khanh (thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải) có 3 sào hành, đã trồng 2 tháng và chỉ còn vài ngày nữa là thu hoạch, nhưng do gặp mưa lớn, ruộng hành bị ngập nước. Bà Khanh cho biết: “Tôi tính chờ nắng lên là củ hành vừa đẹp để thu hoạch nhưng trời mưa khiến hành úng, thối hết. Bình thường 3 sào hành tím có thể thu được 2,7 tấn nhưng giờ chỉ cố gắng vớt vát được 3-4 tạ. Hành ngập mưa, giá thấp chỉ còn 20.000-25.000 đồng/kg, tệ hơn thì chỉ 10.000 đồng/kg mà thương lái cũng không muốn mua. Vụ hành này, nông dân lỗ nặng”.

Ruộng hành gần 4 sào của bà Phạm Thị Thanh (thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải) cũng bị ngập nước, bà cho biết: “Khi xuống giống gần 5,5 tạ giống, giá hành giống đến 80.000 đồng/kg, bây giờ mưa ngập, vớt vát chỉ được 20%, còn lại mất trắng. Thu về, làm sạch hành xong kêu thương lái đến mua cũng chưa chắc họ đến, do hành hư rất khó bán ra”.

Ông Phạm Cầu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải, cho biết: “Vụ này, diện tích trồng hành tím không lớn nhưng mưa lớn gây thiệt hại, địa phương khuyến cáo nông dân tích cực chăm sóc, bón phân để thu hoạch những diện tích hành còn sót lại. Trước diễn biến áp thấp nhiệt đới, địa phương thông báo nông dân tạm dừng xuống giống tất cả các loại cây trồng để tránh thiệt hại”.

Tại huyện đảo Lý Sơn, vụ hành tím Thu Đông năm nay trồng 200ha, do mưa lớn, khoảng 10ha tại thôn Đông An Vĩnh và thôn Tây An Hải bị thiệt hại nặng, hành bị ngập sâu trong nước, thối nhũn.

Ông Võ Trí Thời, Phó trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn cho biết, chi phí đầu tư trồng hành tím năm nay cao hơn mọi năm, khoảng 20 triệu đồng/sào, vụ hành này lên tốt, hứa hẹn mùa bội thu cho người dân đảo, kỳ vọng có tiền để trang trải chi phí cho vụ tỏi đông xuân sắp tới. Tuy nhiên, nông dân trồng hành tím Lý Sơn rất lo lắng khi nghe tin áp thấp nhiệt đới, mưa kéo dài sẽ khiến nhiều diện tích hành tiếp tục thiệt hại, mất vụ hành sẽ khó khăn để nông dân xuống giống vụ tỏi Đông Xuân tới.