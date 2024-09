Quảng Ninh cảnh báo tình trạng giả mạo kêu gọi ủng hộ nạn nhân bão số 3

Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 9-2024. Ảnh: LƯU THỦY

Tại hội nghị, thông tin về thiệt hại do bão Yagi (bão số 3), đại diện Sở TT-TT tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến trưa cùng ngày, thống kê được có 9 người chết, hơn 1.100 người bị thương hoặc phải điều trị tại các cơ sở y tế. Hiện nay, lực lượng chức năng của tỉnh đang tích cực tìm kiếm người mất tích, tổ chức triển khai công tác cứu hộ và cứu nạn.

Thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra là rất lớn, bao gồm các công trình lớn như bảo tàng... Hiện tỉnh chưa có con số chính xác do bão ảnh hưởng rộng, các địa phương tập trung tìm kiếm cứu nạn và ứng phó mưa lớn sau bão. Đồng thời, do mất điện diện rộng và thông tin liên lạc bị gián đoạn nên rất khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Quảng Ninh thông tin tại hội nghị. Ảnh: LƯU THỦY

Đáng chú ý, bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Quảng Ninh cảnh báo, hiện nay, trên mạng xã hội đã và đang xuất hiện tình trạng một số đối tượng lập các Fanpage, Website giả mạo một số cơ quan của tỉnh Quảng Ninh nhằm lừa đảo dưới hình thức kêu gọi tài trợ cho các nạn nhân trong bão số 3.

“Tôi đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông tin này để mọi người cùng nêu cao cảnh giác, tránh bị các đối tượng lợi dụng bão số 3 để lừa đảo”, bà Hân nhấn mạnh.

LƯU THỦY - HÀ NGUYỄN