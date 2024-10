Quảng Trị liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo lậu

Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng Lê Thế N. và Đặng Minh H. đã khai nhận hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Ngày 8-10, Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, tại đường liên thôn thuộc địa phận thôn Xa Rúc, Hướng Hiệp, huyện Đakrông, Tổ công tác của đơn vị này phát hiện xe máy BKS 75F1 do một nam thanh niên điều khiển hướng từ thôn Phú An sang thôn Xa Rúc, chở theo nhiều hàng hóa có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng đón, kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, vứt bỏ hàng và xe xuống đường để bỏ chạy.

Công an bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo lậu

Tổ công tác nhanh chóng rượt đuổi và khống chế, bắt giữ được đối tượng là Lê Thế N. (sinh năm 1994, trú tại thôn Tân Thuận, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Tiến hành kiểm tra hàng hóa, công an lập biên bản thu giữ khoảng 210kg pháo hoa nổ.

Trong khi đó, tại Km42+914 Quốc lộ 9 (thuộc thôn Khe Ngài, xã Đakrông), tổ công tác của Công an huyện Đakrông cũng kiểm tra và phát hiện ô tô BKS 92A do Đặng Minh H. (sinh năm 1996, trú tại thôn Lê Sơn Nam, Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển, di chuyển theo hướng Khe Sanh – Đông Hà đang vận chuyển khoảng 170kg pháo hoa nổ.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng Lê Thế N. và Đặng Minh H. đã khai nhận hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông đã thụ lý điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

VĂN THẮNG