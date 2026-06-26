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Quảng Trị: Nỗ lực chữa cháy rừng tràm giữa nắng nóng gay gắt

SGGPO

Đến chiều 26-6, lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn nỗ lực khoanh vùng, dập lửa chữa cháy rừng tràm giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

HÀ THƯƠNG - VĂN THẮNG

Từ khóa

Rừng tràm PCCC UBND tỉnh Quảng Trị Công an tỉnh Quảng Trị Chữa cháy cháy rừng tràm dập lửa

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