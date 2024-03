Quý 1-2024: Xử lý 1 triệu trường hợp vi phạm giao thông

Ngày 25-3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an quý 1-2024 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Giáp Thìn năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến công an các địa phương.