Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.600 tỷ đồng, lãi phát sinh gần 3 tỷ đồng

Chiều 6-1, Bộ Công thương đã công bố thông tin về tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý 3 năm 2025, để doanh nghiệp và người dân tham khảo.

Theo Bộ Công thương, số liệu được tổng hợp trong giai đoạn từ ngày 1-7-2025 đến 30-9-2025, chưa bao gồm số dư quỹ của các thương nhân không còn là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Báo cáo cho thấy, đến ngày 30-9-2025, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối đạt hơn 5.617,39 tỷ đồng. Trong đó, tiền lãi phát sinh trên số dư quỹ dương gần 3 tỷ đồng.

Trong tổng số 27 doanh nghiệp đầu mối, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là đơn vị có số dư quỹ lớn nhất, với hơn 3.085,93 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý III-2025.

Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực xăng dầu, từ khoảng tháng 10-2023 đến nay, liên bộ Bộ Công thương – Bộ Tài chính hầu như không chi sử dụng và cũng không yêu cầu doanh nghiệp trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Do đó, phần chênh lệch tăng trong quý III-2025 chủ yếu đến từ lãi phát sinh trên số dư quỹ. Một số doanh nghiệp không tăng số dư quỹ trong kỳ, như Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, Công ty TNHH Petro Bình Minh và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Trường An.

Bộ Công thương cho biết, việc công bố công khai các số liệu nhằm tăng tính minh bạch trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời phục vụ công tác giám sát của xã hội.

