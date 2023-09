Quỹ đầu tư Singapore dành 100 triệu USD đầu tư cho nông nghiệp Việt Nam

Ông Charlie In, Chủ tịch Quỹ đầu tư Raffles Financial và Victoria Financial Group tại Singapore cho biết, quỹ sẽ dành 100 triệu USD để đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam.

Ngày 9-9, tại hội thảo “Cơ hội xuất khẩu, đầu tư và gọi vốn khởi nghiệp” do Trường Đại học Hoa Sen tổ chức, ông Charlie In, Chủ tịch Quỹ đầu tư Raffles Financial và Victoria Financial Group tại Singapore bày tỏ sự quan tâm rất lớn đến lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam và mong muốn đầu tư vào lĩnh vực này.

Ông Charlie In trước tiên bày tỏ ngưỡng mộ với Việt Nam vì có thể sản xuất được nhiều sản phẩm nông nghiệp phong phú với chất lượng rất tốt. Đây là điều mà đất nước của ông không thể có được, dù có tiền nhưng điều kiện tự nhiên của một hòn đảo không thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Do vậy, vấn đề an ninh lương thực luôn được Singapore vô cùng chú trọng, bởi dù có nhiều tiền gửi ở ngân hàng khắp thế giới mà không có lương thực thì cũng không thể tồn tại.

“Chúng tôi muốn tìm kiếm những nước láng giềng thân thiện có thể cung cấp lương thực cho mình”, ông Charlie In nói và khẳng định hai nước là “đối tác” chứ không phải là quan hệ lợi dụng. Ông thẳng thắn nói: “Động cơ ích kỷ của tôi khi làm tất cả điều này là vì tôi muốn đảm bảo an ninh lương thực cho Singapore. Tôi muốn có rau cải tươi ngon và trái cây tốt được nhập khẩu vào Singapore”.

Ông chia sẻ thêm: “Nhiều người không hiểu, họ nói, các anh đến Việt Nam ép họ, mua rẻ từ họ. Nhưng không phải vậy. Chúng tôi biết rằng như vậy là không bền vững. Chúng tôi muốn đầu tư để các bạn phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao tiêu chuẩn, với nhiều sản phẩm xanh thân thiện môi trường. Qua đó tăng GDP, tăng thu nhập cho người nông dân và từ đó chúng tôi cũng được hưởng lợi”.

Ngoài đầu tư cho nông nghiệp xanh, ông Charlie In cũng chia sẻ về tầm quan trọng của công nghiệp chế biến. Ông dẫn chứng, nếu chỉ bán sản phẩm nông sản thô, bạn có thể chỉ thu được 10 xu, nhưng khi bạn đóng gói nó đẹp mắt, sẵn sàng ăn hoặc nấu, chúng ta có thể bán với giá 1 đô la. GDP cũng từ đó có thể tăng lên đáng kể. Đó là việc tạo ra giá trị của sản phẩm.

Đại diện quỹ đầu tư của Singapore cũng tự hào khi Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. “Chúng tôi muốn đầu tư một khoản tiền khoảng 100 triệu đô la để bắt đầu”, ông Charlie In nói.

Tại buổi hội thảo, ngoài phần trình bày của ông Charlie In còn có chia sẻ của ThS. Đỗ Hữu Thanh, CEO Công ty may Sư Tử Vàng về Tư duy doanh nhân. Ông Thanh chia sẻ trước hơn 150 sinh viên Trường Đại học Hoa Sen về câu chuyện khởi nghiệp và hành trình 27 năm từ một người làm công cho tới một doanh nhân như hiện nay.

Ngoài ra, còn có Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Smart Logistics Việt Nam Trần Văn Phương chia sẻ về xu hướng logistics tại Việt Nam.