“Quý ông” mất gần 450 triệu đồng vì yêu qua mạng

Ngày 5-8, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang điều tra vụ ông T. tố cáo bà Trần Thị Ngọc (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt gần 450 triệu đồng.

Trước đó, ông T. lên mạng xã hội và tình cờ quen biết với bà Ngọc. Bà Ngọc giới thiệu với ông T. là đang làm chủ kinh doanh hàng nội địa ở Trung Quốc và bán nhiều mặt hàng. Sau nhiều lần trò chuyện, ông T. phát sinh tình cảm với bà Ngọc.

Sau đó, bà Ngọc nói ông T. phải chuyển tiền để chứng minh tình cảm. Ông T. không chút lưỡng lự nên gửi tiền cho bà Ngọc. Tiếp đó, ông T. và bà Ngọc nhiều lần gặp nhau ngoài đời thực. Những lần gặp gỡ, ông T. mua nhiều món quà đắt tiền cho bà Ngọc.

Một lần, bà Ngọc kể là cha vào viện chữa bệnh nên cần tiền gấp để chữa trị. Nghe bạn gái kể, ông T. vội chuyển hàng trăm triệu đồng cho bà Ngọc.

Sau đó, ông T. liên lạc với bà Ngọc nhưng không được nên tìm tới nhà của “người tình” nhưng không ai hay biết. Biết mình bị lừa, ông T. tới công an trình báo.

Qua xác minh, công an xác định Ngọc không có mặt ở nơi cư trú và không ai hay biết đang ở đâu. Công an đề nghị Ngọc hoặc ai biết thông tin về Ngọc đang ở đâu báo cho Công an quận Tân Phú, đường Âu Cơ (phường Tân Thành, quận Tân Phú) để cung cấp thông tin phục vụ việc điều tra.

CHÍ THẠCH