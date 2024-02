Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Phú Quốc

Bộ quy tắc còn yêu cầu tuân thủ pháp luật Việt Nam và các quy định, nội quy hoạt động, biển báo, chỉ dẫn tại các khu, điểm du lịch, nội quy của các cơ sở phục vụ du lịch; khi sử dụng dịch vụ giao thông công cộng; quan sát, tuân thủ biển chỉ dẫn tại sân bay, bến cảng, bãi đỗ xe. Tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng địa phương.



Đồng thời, bảo vệ cảnh quan, môi trường và giá trị văn hóa, lịch sử tại các khu, điểm du lịch. Giữ gìn vệ sinh chung, an ninh, trật tự tại nơi công cộng. Ủng hộ các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch có trách nhiệm, thân thiện với môi trường, xã hội. Giúp đỡ, ưu tiên những người yếu thế trong xã hội khi tham gia hoạt động du lịch như: người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai. Không mua bán, sử dụng sản phẩm từ các loài động, thực vật hoang dã, các loài cần được bảo vệ. Không mua, bán hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm.

Bên cạnh đó, quy tắc ứng xử còn yêu cầu đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch như hướng dẫn du khách tuân thủ pháp luật và các quy định tại điểm đến, không phân biệt đối xử với khách du lịch, tích cực hỗ trợ du khách trong trường hợp xảy ra rủi ro, cần giúp đỡ...

Khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đầu năm 2024



Cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa uy tín, chất lượng, an toàn. Thông tin đầy đủ và trung thực về sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa. Niêm yết, công khai giá cả, dịch vụ, hàng hóa và bán đúng theo giá niêm yết. Có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng địa phương trong hoạt động kinh doanh du lịch. Ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường hoặc sản xuất tại địa phương để phục vụ khách du lịch. Cạnh tranh lành mạnh, giữ uy tín. Không chèo kéo, đeo bám, tranh giành, nài ép khách du lịch; không cấu kết với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khác để trục lợi từ khách du lịch. Trang phục lịch sự, gọn gàng; phù hợp với thuần phong mỹ tục. Không hút thuốc lá, nhai kẹo cao su khi đang phục vụ khách du lịch.

Ngoài ra, bộ quy tắc còn có “thông điệp” riêng đối với khách du lịch văn minh – tự trọng – trách nhiệm; doanh nghiệp lữ hành chuyên nghiệp – uy tín – chất lượng; hướng dẫn viên an toàn – chuyên nghiệp – thân thiện; cơ sở lưu trú sạch sẽ – chuyên nghiệp – đồng bộ – thân thiện; đơn vị vận chuyển khách an toàn – chuyên nghiệp – thân thiện; nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vệ sinh – an toàn – văn minh – chuyên nghiệp; các khu, điểm tham quan, mua sắm du lịch, chăm sóc sức khỏe… uy tín – sạch sẽ - chất lượng – thân thiện – hấp dẫn; cộng đồng dân cư hiếu khách – thân thiện – văn minh; cơ quan quản lý nhà nước thân thiện – tận tình – chuyên nghiệp.

HOÀNG TUẤN