Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo được kỳ vọng trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống, lan tỏa các giá trị nhân văn, góp phần gắn kết đạo và đời, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáng 8-5, phường Thủ Dầu Một (TPHCM) phối hợp Tổ đình chùa Hội Khánh tổ chức lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong không gian trang nghiêm, thanh tịnh của ngôi cổ tự giàu giá trị lịch sử và văn hóa của địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tổ đình chùa Hội Khánh

Tham dự chương trình có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; lãnh đạo Sở Dân tộc và tôn giáo TPHCM...

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Hội Khánh được bố trí trên diện tích khoảng 25m² với gần 500 đầu sách, hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đầu sách được sắp xếp khoa học, đẹp mắt, tạo thuận lợi cho tăng ni, Phật tử và người dân đến tìm hiểu, nghiên cứu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tổ đình chùa Hội Khánh

Các đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, chứa đựng những giá trị cao đẹp về lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, đức hy sinh, lối sống giản dị và trách nhiệm với cộng đồng.

Những giá trị ấy có nhiều điểm tương đồng với giáo lý Phật giáo như tinh thần từ bi, vị tha, hướng thiện và cứu khổ cứu nạn.

Giáo viên, học sinh tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời gian qua, chư tôn đức, tăng ni và Phật tử chùa Hội Khánh đã đồng hành cùng địa phương trong nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tổ đình chùa Hội Khánh không chỉ là một thiết chế văn hóa đơn thuần mà còn là biểu tượng của sự kết nối hài hòa giữa đạo pháp và dân tộc, giữa truyền thống và hiện đại, giữa đời sống tâm linh và đời sống xã hội.

Chiều cùng ngày, phường Thủ Dầu Một tổ chức lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường. Tham dự có Linh mục An-tôn Hà Văn Minh, Chánh xứ Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM, Công an TPHCM... Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường được bố trí trên diện tích khoảng 20m² với gần 100 đầu sách, hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được sắp xếp trang trọng. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường Đồng chí Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một cho biết, việc ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở tôn giáo không chỉ mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc mà còn là dấu ấn đẹp trong hành trình gắn kết giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh của những giá trị nhân văn cao đẹp như lòng yêu nước, thương dân, tinh thần sống vì cộng đồng và sự giản dị, khiêm nhường. Những giá trị ấy có sự gặp gỡ tự nhiên với tinh thần bác ái, yêu thương và phụng sự trong giáo lý Công giáo. Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một cũng ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Linh mục An-tôn Hà Văn Minh cùng bà con giáo dân trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau lễ ra mắt, ban tổ chức trao 20 phần quà đến 20 hộ đồng bào Công giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

TÂM TRANG