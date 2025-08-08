Ra mắt nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Ngày 8-8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Cổng thông tin và ứng dụng “A80 - Tự hào Việt Nam” tại địa chỉ A80.hanoi.gov.vn, nhằm phục vụ công tác tuyên truyền và kết nối cộng đồng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mai Hương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – nhấn mạnh, A80 không chỉ là một cổng thông tin điện tử, mà là một “trợ lý thông minh”, “người bạn đồng hành” cùng người dân và du khách trong hành trình khám phá, trải nghiệm và sống trọn từng khoảnh khắc của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trên địa bàn Thủ đô.

Giao diện nền tảng “A80 - Tự hào Việt Nam” được thiết kế công phu, hiện đại, mang màu sắc lễ hội đậm chất Thăng Long – Hà Nội, với hai tông màu chủ đạo đỏ và vàng, gợi cảm xúc ấm áp, tự hào và kết nối.

Ngay từ trang chủ, người dùng được chào đón bằng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đội hình diễu binh trang nghiêm, cùng những công trình biểu tượng của Thủ đô như Hồ Gươm, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các chuyên mục được bố cục khoa học, rõ ràng, giao diện thân thiện, giúp người dùng dễ dàng truy cập và trải nghiệm.

Tại nền tảng “A80 – Tự hào Việt Nam”, người dân, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể dễ dàng truy cập lịch trình diễu binh, diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa – lịch sử, cùng thông báo chính thức về tổ chức sự kiện, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh, y tế.

Nền tảng còn cung cấp các bản tin hậu trường, hình ảnh, video truyền hình trực tiếp và những khoảnh khắc được cộng đồng chia sẻ.

Các chuyên mục được phân nhóm rõ ràng; thư viện hình ảnh, video cập nhật nhanh chóng; bản đồ số tương tác cho phép người dùng tìm kiếm địa điểm, sự kiện theo thời gian thực.

Không gian văn hóa số còn được mở rộng với chuyên mục “80 đẹp lắm” – nơi cộng đồng chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa, góp phần tạo nên một không gian kết nối cảm xúc, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trên mạng xã hội.

Ra mắt ứng dụng "A80- Tự hào Việt Nam"

Một trong những điểm nhấn nổi bật của nền tảng A80 là khả năng tích hợp công nghệ phục vụ thực tiễn đời sống. Nền tảng này được trang bị chatbot AI hoạt động như một trợ lý ảo thân thiện, hỗ trợ tư vấn sự kiện phù hợp, chỉ dẫn lộ trình tham quan, nhắc lịch tham dự cho người dùng.

Đặc biệt, bản đồ số tương tác cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm tổ chức sự kiện, các điểm chiếu trực tiếp, điểm tiếp nước, nhà vệ sinh, trạm y tế, cũng như khu vực nghỉ ngơi và ăn uống, giúp người dân và du khách thuận tiện theo dõi và di chuyển.

Không dừng lại ở chức năng quản lý sự kiện, A80 còn hướng tới trở thành một “mạng xã hội lễ hội”, nơi mỗi người dân có thể thể hiện tình yêu đất nước thông qua việc tạo và chia sẻ thiệp chúc mừng, avatar cờ đỏ sao vàng, đăng tải hình ảnh, video từ các sự kiện tại địa phương – góp phần lan tỏa không khí kỷ niệm sôi nổi trên không gian số.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

"Chúng tôi hy vọng rằng, cổng thông tin và ứng dụng "A80 - Tự hào Việt Nam" sẽ là nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai; là không gian số để mỗi người dân được sống lại, chiêm nghiệm và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của lịch sử dân tộc. Đồng thời, từ nền tảng này, chúng ta sẽ truyền cảm hứng, niềm tin và trách nhiệm tới thế hệ trẻ để họ tiếp bước cha ông, vun đắp và xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh và hiện đại hơn", bà Nguyễn Thị Mai Hương bày tỏ.

KHÁNH NGUYỄN