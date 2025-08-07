Hà Nội tổng duyệt đội ngũ, diễu hành Lễ ra quân đảm bảo ANTT cho A80
SGGPO
Sáng 7-8, tại phố đi bộ Hồ Gươm (TP Hà Nội), Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tổng duyệt nội dung duyệt đội ngũ, diễu hành Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).
Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng Công an TP Hà Nội tham gia diễu hành thể hiện sức mạnh của lực lượng trong công tác đảm bảo ANTT.
Buổi tổng duyệt bắt đầu bằng khối rước ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó là khối Hồng Kỳ và các khối tham gia diễu hành: Khối cựu công an nhân dân, quần chúng nhân dân, thanh niên, phụ nữ, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và các khối diễu hành xe cơ giới.