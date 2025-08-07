Hà Nội tổng duyệt đội ngũ, diễu hành Lễ ra quân đảm bảo ANTT cho A80

Sáng 7-8, tại phố đi bộ Hồ Gươm (TP Hà Nội), Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tổng duyệt nội dung duyệt đội ngũ, diễu hành Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng Công an TP Hà Nội tham gia diễu hành thể hiện sức mạnh của lực lượng trong công tác đảm bảo ANTT.

Khối rước ả nh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Buổi tổng duyệt bắt đầu bằng khối rước ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó là khối Hồng Kỳ và các khối tham gia diễu hành: Khối cựu công an nhân dân, quần chúng nhân dân, thanh niên, phụ nữ, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và các khối diễu hành xe cơ giới.

Khối Hồng Kỳ

Xe chỉ huy do một lãnh đạo Công an TP Hà Nội phụ trách

Sau đó là các khối diễu hành của lực lượng an ninh

Khối cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an TP Hà Nội

Khối nữ cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội

Từ sáng sớm, một số cựu chiến binh c ông an nhân dân có mặt để xem diễu hành

Khối công an xã tham gia diễu hành, đây là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, luôn đảm bảo và xử lý các vấn đề an ninh trật tự ở cơ sở, là lực lượng gần dân, luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân

Lực lượng công an xã hiện nay đóng vai trò quan trọng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở là "cánh tay" nối dài của công an chính quy, luôn hỗ trợ, đảm bảo ANTT tại các xã, phường

Khối c ựu chiến binh c ông an nhân dân - những người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp c ông an nhân dân

Lực lượng thanh niên luôn đóng vai trò tiên phong, hỗ trợ trong các mặt của đời sống xã hội, nhất là tham gia hỗ trợ các lực lượng chính quy

Khối p hụ nữ TP Hà Nội

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội cũng tổ chức tổng duyệt các phương tiện phục vụ cho nhiệm vụ đảm bảo ANTT

Lực lượng cảnh sát giao thông mô tô dẫn đoàn

ĐỖ TRUNG