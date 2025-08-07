Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Hà Nội tổng duyệt đội ngũ, diễu hành Lễ ra quân đảm bảo ANTT cho A80

SGGPO

Sáng 7-8, tại phố đi bộ Hồ Gươm (TP Hà Nội), Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tổng duyệt nội dung duyệt đội ngũ, diễu hành Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng Công an TP Hà Nội tham gia diễu hành thể hiện sức mạnh của lực lượng trong công tác đảm bảo ANTT.

DSC_8515.JPG
Khối rước nh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Buổi tổng duyệt bắt đầu bằng khối rước nh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó là khối Hồng Kỳ và các khối tham gia diễu hành: Khối cựu công an nhân dân, quần chúng nhân dân, thanh niên, phụ nữ, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và các khối diễu hành xe cơ giới.

DSC_8527.JPG
Khối Hồng Kỳ
DSC_8529.JPG
Xe chỉ huy do một lãnh đạo Công an TP Hà Nội phụ trách
DSC_8548.JPG
Sau đó là các khối diễu hành của lực lượng an ninh
DSC_8558.JPG
DSC_8657.JPG
Khối cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an TP Hà Nội
DSC_8708.JPG
Khối nữ cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội
DSC_8728.JPG
DSC_8800.JPG
Từ sáng sớm, một số cựu chiến binh công an nhân dân có mặt để xem diễu hành
DSC_8944.JPG
Khối công an xã tham gia diễu hành, đây là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, luôn đảm bảo và xử lý các vấn đề an ninh trật tự ở cơ sở, là lực lượng gần dân, luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân
DSC_8952.JPG
Lực lượng công an xã hiện nay đóng vai trò quan trọng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp
DSC_8987.JPG
Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở là "cánh tay" nối dài của công an chính quy, luôn hỗ trợ, đảm bảo ANTT tại các xã, phường
DSC_9034.JPG
Khối cựu chiến binh công an nhân dân - những người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp công an nhân dân
DSC_9046.JPG
Lực lượng thanh niên luôn đóng vai trò tiên phong, hỗ trợ trong các mặt của đời sống xã hội, nhất là tham gia hỗ trợ các lực lượng chính quy
DSC_9080.JPG
Khối phụ nữ TP Hà Nội
DSC_9091.JPG
DSC_9191.JPG
Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội cũng tổ chức tổng duyệt các phương tiện phục vụ cho nhiệm vụ đảm bảo ANTT
DSC_9196.JPG
DSC_9110.JPG
Lực lượng cảnh sát giao thông mô tô dẫn đoàn
DSC_9152.JPG
DSC_5834.JPG
DSC_8257.JPG
Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Công an Hà Nội tổng duyệt đội ngũ Công an TP Hà Nội A80 an ninh trật tự tổng duyệt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn