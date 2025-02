Ra tết vào... hang "rước lộc"

Ra tết, các ngày mùng 4 và mùng 5, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, ước tính có hơn chục ngàn lượt khách trong nước và quốc tế đổ đến tham quan, trải nghiệm tại "Đông Dương đệ nhất động" - hang Phong Nha.

Ra tết, người dân và du khách nườm nượp đổ về để ngược dòng sông Son khám phá hang động Phong Nha

"Săn lộc" với nhũ thạch

Từ trung tâm thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), du khách được lên những con thuyền máy để ngược dòng sông Son khoảng 5km thì đến cửa động nước động Phong Nha. Mỗi thuyền tham quan được bố trí 2 người lái, chèo thuyền, 1 hướng dẫn viên và 1 thợ chụp hình theo lựa chọn của du khách.

Trên con thuyền du lịch của cộng đồng làng Phong Nha, chị Chung (hướng dẫn viên kiêm thợ chụp hình) tường tận kể, hang Phong Nha dài gần 8km với sông ngầm bắt nguồn từ đất nước Lào. Đây được đánh giá là sông ngầm dài nhất thế giới. Ngoài cửa hang là con sông mang 2 màu nước, xanh ngát mùa hè và đỏ như son môi thiếu nữ mùa đông nên người xưa đặt tên sông Son.

Những chiếc thuyền máy đưa đón khách ngược xuôi rôm rả ở dòng Son vào ngày đầu xuân 2025

Tiến vào hang Phong Nha, du khách thỏa sức ngắm nhìn các khối thạch nhũ tự nhiên với nhiều hình dạng thú vị. Trong không gian ấy, các khối thạch nhũ tưởng chừng như hóa các sinh vật, linh vật vây quanh du khách, nào sư tử, voi, kỳ lân, ếch và cóc khổng lồ, nào đèn chùm trời khổng lồ, voi con, voi mẹ, bạch tuộc, sứa…

Vào "thế giới" thạch nhũ hang Phong Nha, du khách được thỏa sức ngắm nhìn, liên tưởng sáng tạo từ các khối đá thạch hình thù kỳ dị

Hang động Phong Nha vốn là nơi người dân bản địa xưa gửi gắm nhiều tín ngưỡng, từng được triều đình nhà Nguyễn phong là “Diệu ứng chi thần” và được các nhà thám hiểm người Pháp ví von là “Đông Dương đệ nhất động”. Ở quần thể động hiện còn rất nhiều di chỉ văn hóa và cách mạng xưa và còn nhiều bí ẩn về các chỉ dấu người Chăm Pa cổ...

Người dân bản địa quan niệm, mùa xuân khi du khách và người dân vào động Phong Nha nếu may mắn được những giọt nước từ thạch nhũ rơi trúng thì cả năm sẽ gặp được nhiều may mắn. Ngoài ra, đầu năm được men theo dòng Son lên thượng nguồn sẽ mang đến nhiều điềm lành, may mắn cho du khách. Sông Son không chỉ mang 2 dòng nước đặc biệt mà còn sản sinh nhiều sản vật sông tươi ngon trứ danh, như: cá chình, cá chẽm, cá vượt, tôm càng sông…

Nhiều đoàn khách tổ chức sinh nhật đầu năm cho người thân ở ngay giữa "thế giới" thạch nhũ hang Phong Nha

Nhiều đoàn du khách nườm nượp đổ đến thám hiểm hang Phong Nha ngày đầu năm mới

Niềm vui ngày tết ở làng…“sạch trơn”

Ở các ngôi làng thuộc Sơn Trạch xưa (đất cũ thị trấn Phong Nha) đến nay vẫn còn lưu truyền nhiều câu chuyện, lời kể về quá khứ của những trận lũ lụt. Nơi đây, mỗi mùa mưa lũ nước sông Son cuộn xiết, lũ dồn về ùn ứ gây ngập nặng nhiều lớp nhà.

Vào năm 2010, Sơn Trạch bị nước lũ nhấn chìm đến tận nóc nhà, người dân hứng chịu không biết bao lầm than. Cũng bởi hứng chịu thường trực nhiều đợt lũ lớn nên có người ví von rằng, cái tên Sơn Trạch nói lái nghĩa là “sạch trơn” vì hằng năm lũ về cuốn sạch trơn…

Vạn đò ở bên dòng sông Son mưu sinh với nhiều công việc mới

Đến nay, việc quản lý, điều hành tour du lịch trải nghiệm hang động Phong Nha cùng các cụm hang động liền kề này đang được chính quyền Quảng Bình điều phối. Các nhân lực vận hành tour trải nghiệm chủ yếu là người dân bản địa. Người dân được tham gia vào việc đưa đón, phục vụ du khách trên các chuyến thuyền thám hiểm hang động, nhiều người trẻ có trình độ thì đảm nhận các dịch vụ du lịch tri thức cao hơn...

Những khối nhũ thạch kỳ vĩ, tuyệt đẹp ở giữa hang Phong Nha

“Mỗi ngày, người dân chúng tôi được luân ca phục vụ du khách, có khi 7 - 10 ngày mới có 1 ca làm. Mỗi cuốc đưa khách bằng thuyền vào thám hiểm động (12 người/thuyền) thì chúng tôi nhận được khoảng 100.000 – 150.000 đồng/người. Vào dịp lễ, tết thì du khách đến tham quan đông nên bà con hồ hởi làm xuyên tết để tranh thủ kiếm thêm thu nhập”, chị Chung chia sẻ.

Ngược dòng Son du khách được thỏa sức thưởng ngoạn vẻ đẹp tự nhiên của rừng núi, đại ngàn đồ sộ Trường Sơn

Chị Nguyễn Thị Trà (36 tuổi, quê ở Quảng Bình), đánh giá: Trải nghiệm hang động Phong Nha ngày đầu năm nếu vào thời tiết thuận lợi thì rất tuyệt vời, nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Với giá vé tham quan, dịch vụ đưa đón ở đây cũng rất bình dân cho người dân và du khách. Đặc biệt, kể cả du khách trong nước, khách Tây thì giá vé vẫn bình đẳng như nhau, còn người lớn tuổi thì được miễn phí vé…

Du khách đi bộ len lỏi qua các khối thạch nhũ, đá để khám phá hang Phong Nha

Cảnh sông nước, rừng núi trong tour khám phá động Phong Nha đẹp nao lòng vào dịp đầu xuân

Vào các năm 2003 và 2015, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo các tiêu chí địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học – sinh thái… Hiện, các nhà khoa học đã khám phá được tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng có 425 hang động, trong đó có 389 hang động được đo vẽ với tổng chiều dài 243 km. Trong đó có hơn 50 hang được đưa vào khai thác du lịch.

NGỌC OAI