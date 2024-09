Rapper Negav nói gì sau phát ngôn gây ồn ào tại Live concert Anh trai say hi?

Negav (tên thật Đặng Thành An) xin lỗi trên trang cá nhân, giải thích cho khán giả hiểu rõ câu nói “Mẹ ơi, mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?” tại Live concert Anh trai say hi tối 28-9. Nam rapper khẳng định không có ý cổ súy nghỉ học.