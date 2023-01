Red Rocks Amphitheatre - Vườn xuân âm nhạc ngoài trời

Kỳ quan sân khấu ngoài trời

Công viên Red Rocks có cảnh sắc nhiều ngọn núi đá sa thạch (hoodoo) màu đỏ, cam, cao chót vót bị bào mòn bởi gió, nước và tuyết trong hàng triệu năm; là khu vực chuyển tiếp độc đáo nối đồng bằng Lớn với dãy Thạch Sơn (Rocky Mountain) huyền thoại.

Chiếm diện tích tổng cộng 738 mẫu Anh, Red Rocks là biểu tượng kỳ quan địa chất độc đáo và thắng cảnh ngoạn mục nhất tiểu bang Colorado. Thuận theo địa thế đó, kiến trúc sư bậc thầy Burnham Hoyt đã kiến tạo Red Rocks Amphitheatre thành sân khấu hình vòng tròn có tổng sức chứa lên đến 9.450 ghế ngồi, từng được liệt kê là 1 trong 7 kỳ quan của thế giới.

Sân khấu đẹp vô đối bởi có ngọn núi đá Ship Rock như chiếc thuyền bay của người ngoài hành tinh đáp xuống phía Nam, tháp đá Creation Rock thẳng đứng khổng lồ như cái khung neo sân khấu vững chãi và hướng ra ngoài ở phía Bắc. Phía sau sân khấu là Stage Rock lớn hình đĩa nghiêng phô nét thời gian 300 triệu năm, lung linh sắc nắng chiếu.

Các phương tiện ngoài trời được định hướng để ánh nắng mặt trời chiếu sáng từ phía sau khán giả, nhằm tạo khả năng hiển thị tối đa và giữ cho tầm nhìn trực tiếp của ánh nắng mặt trời. Nhờ vào dàn âm thanh sống động dội ra từ những bức tường đá cao vút ôm lấy sân khấu, cùng kỹ thuật ánh sáng đèn chiếu hoàn hảo, đã gây ấn tượng khó quên trong lòng du khách đến thưởng lãm nghệ thuật.

Phải mất 5 năm xây dựng kể từ lần cải tạo thứ nhất năm 1936, người Mỹ đã loại bỏ 1.415,85m3 đất đá núi để san bằng không gian chỗ ngồi bậc dốc, sao cho tất cả vị trí trên 70 dãy ghế ngồi đều có tầm nhìn tối ưu về trung tâm sân khấu. Hơn 800 tấn đá khai thác tái sử dụng cùng 13,61 tấn thép gia cố, đảm bảo sân khấu trở thành vĩnh cửu trước khí hậu tuyết giá mùa Đông. Để hoàn thiện thẩm mỹ tổng bộ cảnh quan, người Mỹ sử dụng thêm 2.548,52m3 đá sa thạch khai thác ở Lyons, New York có màu đỏ và kết cấu giống như đá tự nhiên ở Red Rocks.

Ban đầu, Red Rocks Amphitheatre có tên “The Garden of the Titans”, do doanh nhân nghệ sĩ John Brisben Walker mua, đặt tên và sau đó lên ý tưởng biến nó thành thánh địa âm nhạc. Để giao thông thuận tiện, ông cho xây dựng con đường dẫn, quán trà và những đường mòn dài đi bộ, cùng tuyến đường sắt leo núi kiểu răng cưa dài nhất thế giới dẫn đến tận đỉnh Mt. Morrison. Sau đó ông đã bán Red Rocks Amphitheatre cho chính quyền thành phố Denver.

Sân khấu nâng tầm nghệ sĩ, ban nhạc

Năm 1911, Diva opera Mary Garden, giọng nữ cao nổi tiếng thế giới, hát "Annie Laurie” và "Ave Maria" của Schubert trong buổi hòa nhạc solo, có Ethel chơi vĩ cầm, đã tuyên bố Red Rocks Amphitheater “hoàn hảo về mặt âm thanh”. Năm 1952, ngôi sao Lily Pons đến từ Pháp đã ra mắt Metropolitan Opera, đánh dấu khởi đầu 30 năm sự nghiệp lừng lẫy, trở thành huyền thoại Hollywood và tên cô đặt cho một thị trấn ở Maryland… Hầu như tất cả nghệ sĩ từ ca sĩ ngôi sao opera và dàn nhạc đến ca sĩ, ban nhạc trong và ngoài nước Mỹ đều khao khát được hát live thu âm trực tiếp trên sân khấu tự nhiên duy nhất độc dị và ngập tràn xúc cảm này.

Năm 1964, Ban nhạc The Beatles lần đầu biểu diễn buổi duy nhất tại đây, đánh dấu sự kiện “Fab Four Beatlemania và nhạc Rock 'n' Roll” vươn tầm hoành tráng. Các ngôi sao lần lượt biểu diễn hoặc chọn Red Rocks để kết thúc những đợt lưu diễn vòng quanh châu Âu Mỹ hàng năm, như Sonny & Cher, The Carpenters, Carole King, Beach Boys, Depeche Mode, Coldplay, Jimi Hendrix, Rush, Grateful Dead, Stevie Nicks, Phish, Neil Young, Sting, Kenny Chesney, Florence + The Machine, James Taylor, Willie Nelson, The Allman Brother Band, Carlos Satana, Dan Fogelberg…

Trong 2 thập niên 1970 và 1980, truyền hình thế giới liên tục thu âm trực tiếp các buổi hòa thanh “folk và folk rock” của huyền thoại nhạc đồng quê John Denver. Năm 1983, nhóm nhạc U2 xứ Ireland lột xác và nổi tiếng quốc tế qua album "U2 Live at Red Rocks: Under a Blood Red Sky".

Red Rocks Amphitheatre trở thành địa điểm hội ngộ của khát vọng kết nối thông điệp ngôn sứ âm thanh và làm thay đổi biết bao cuộc đời không chỉ khán giả mà nhiều ngôi sao ca nhạc; kết nối tôn vinh nghệ thuật thứ bảy qua các mùa “Film on the Rocks” xuyên suốt 1/4 thế kỷ.

Khán giả - người nghệ sĩ tan hòa nơi lưng chừng trời

Nếu mùa xuân là mùa hoan ca của vạn vật cùng hòa sắc, hòa âm và đến Red Rocks Amphitheatre, bạn sẽ không bao giờ quên mặt trăng nhú trên bầu trời đêm Denver, khi Neil Young nhập hồn vào “Harvest Moon”; cảm nhận được tiếng mưa rơi vỡ trong nụ cười buồn bã James Taylor vừa rải guitar vừa tự sự “Oh, I have seen fire and I’ve seen rain. I’ve seen sunny days, I thought they’d never end”; hay cảm giác đám đông hoảng loạn bơ vơ với trào lưu thanh âm “Widespread panic” theo gió núi loang rộng lên vách sa thạch rồi phả vào bầu trời u ám. Đặc biệt, Beach Boys kỷ niệm 50 năm tại Red Rocks năm 2012 thỏa mãn các thế hệ yêu nhạc, thậm chí còn ấn tượng hơn cả những năm 1970s của Brian Wilson…

Có thể thấy, sức hút vô đối và vĩnh cửu của Red Rocks Amphitheatre nằm ở lịch trình bán vé đã cập nhật đến 28-9-2023 tại Concertarchives.org; bán vé trực tuyến qua TicketsOnSale.com với mức giá dao động 60-250USD. Sự kiện ban nhạc nổi tiếng King Gizzard & The Lizard Wizard công bố đưa các nghệ sĩ psych-rock Australia lưu diễn khắp thế giới và các tiểu bang, dự kiến điểm dừng cuối tại Red Rocks vào mùa Thu (ngày 10 và 11-10-2022) và lặp lại vào mùa Hè (ngày 7 và 8-6-2023) là minh chứng.

Tôi đứng giữa bậc thứ 65 sân khấu đầy mê hoặc ngập tràn nắng gió mùa Đông mơn man nơi lưng chừng trời, ngắm nhìn đội kỹ thuật chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng của năm 2022 thật nhộn nhịp và chuyên nghiệp, thầm mơ một ngày không xa sẽ trải nghiệm những giọng ca Việt Nam ưu tú nhất thăng hoa tuyệt đỉnh tài năng từ bệ phóng Red Rocks Amphitheatre.