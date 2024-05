Reoqoo ra mắt camera wifi an ninh thông minh sử dụng AI

Reoqoo, thương hiệu hàng đầu về thiết bị an ninh thông minh đã ra mắt dòng camera wifi an ninh thông minh sử dụng AI mới nhất. Dòng camera này được thiết kế để mang đến sự an toàn toàn diện cho ngôi nhà của bạn với các tính năng tiên tiến được hỗ trợ bởi AI.