Rủ nhau vào rừng nhặt quả trẩu

Hàng ngàn hécta trẩu ở vùng núi phía Nam tỉnh Quảng Trị vào mùa chín rộ, quả rơi đầy dưới tán rừng. Hạt trẩu ép lấy dầu, dùng trong công nghiệp sơn, keo nên thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc địa phương đến nhặt quả, tách hạt bán cho thương lái.