SAIGONBANK và VNPAY ra mắt dịch vụ thanh toán điện tử và nộp thuế số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) vừa ký kết hợp tác triển khai dịch vụ Thanh toán điện tử và Nộp thuế số. Sự kiện đánh dấu nỗ lực của hai bên trong việc cung cấp giải pháp công nghệ hiện đại, giúp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ thích ứng nhanh chóng với các quy định mới về quản lý thuế, đồng thời tối ưu hóa quy trình vận hành.

SAIGONBANK và VNPAY hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp bắt tay vào thanh toán điện tử và nộp thuế số

Trong bối cảnh áp dụng chính sách mới về thuế, việc kê khai và nộp thuế điện tử trở thành yêu cầu bắt buộc với hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Thông qua sự kiện hợp tác, SAIGONBANK và VNPAY đặt mục tiêu hỗ trợ các đơn vị vận hành trên nền tảng số, tối ưu chi phí và tránh sai sót.

Gói dịch vụ Thanh toán điện tử và Nộp thuế số được thiết kế dễ dùng, đơn giản để phù hợp với thực tiễn của hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Ngay cả với những khách hàng mới bắt đầu làm quen với công nghệ, gói dịch vụ vẫn đảm bảo sự thuận tiện, giúp họ yên tâm vận hành và tuân thủ đúng các quy định quản lý thuế hiện hành.

Đại diện SAIGONBANK và VNPAY tại Lễ ký kết hợp tác triển khai dịch vụ Thanh toán điện tử và Nộp thuế số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Giải pháp tối ưu và ưu đãi thiết thực cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Gói dịch vụ từ SAIGONBANK và VNPAY sở hữu các công cụ hiện đại tạo nên một quy trình vận hành đồng bộ, xuyên suốt.

Gói dịch vụ Thanh toán điện tử hiện đại: Đa dạng phương thức thanh toán như VNPAY-PhonePOS (biến điện thoại thành máy POS), VNPAY-SmartPOS, thanh toán bằng mã VNPAY-QR và cổng thanh toán chấp nhận đa dạng các phương thức thanh toán từ thẻ, tài khoản ngân hàng đến ví điện tử. Dữ liệu giao dịch được cập nhật tức thời, giúp hộ kinh doanh nắm bắt doanh số chính xác và có căn cứ minh bạch để kê khai thuế.

Gói dịch vụ Nộp thuế số bao gồm:

- Phần mềm bán hàng và kê khai thuế: Phần mềm bán hàng cung cấp báo cáo giao dịch khoa học, quản lý trên một hệ thống duy nhất. Mọi giao dịch được cập nhật ngay tức thì cùng báo cáo rõ ràng, chi tiết. Đồng thời, có thể kết nối với VNPAY-Invoice để xuất hóa đơn điện tử ngay trong quy trình bán hàng, giúp giảm thao tác và chuẩn hóa chứng từ, giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình vận hành và tiết kiệm chi phí.

- Hóa đơn điện tử (VNPAY-Invoice): Giải pháp hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice hỗ trợ hộ kinh doanh tạo lập, phát hành và gửi hóa đơn điện tử nhanh chóng, bảo mật đáp ứng các yêu cầu của cơ quan thuế. Dễ dàng tích hợp với các phần mềm bán hàng, kế toán và hỗ trợ lưu trữ hóa đơn an toàn lên đến 10 năm.

- Chữ ký số (VNPAY-CA): Giải pháp ký số toàn diện trên thiết bị di động, có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay và con dấu doanh nghiệp. Dịch vụ hỗ trợ ký kết mọi lúc mọi nơi, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành. Hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và an toàn tuyệt đối cho các giao dịch số.

Ông Trần Thanh Giang, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc SAIGONBANK phát biểu trong buổi lễ ký kết hợp tác

“SAIGONBANK luôn đặt mục tiêu trở thành đối tác, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, tạo nên cơ hội bứt phá trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp việc quản lý được minh bạch, đơn giản, hiệu quả. Chính vì vậy, SAIGONBANK quyết liệt triển khai các giải pháp phù hợp, với mong muốn giúp doanh nghiệp sớm tiếp cận các phương thức thanh toán mới, quản lý bán hàng điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế điện tử… đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. Chúng tôi tin rằng khi doanh nghiệp được hỗ trợ đúng cách, sử dụng thành thạo các dịch vụ này, việc quản lý kinh doanh sẽ thuận tiện hơn, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, an toàn”. - Ông Trần Thanh Giang, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc SAIGONBANK chia sẻ:

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Tổng Giám đốc, đại diện đối tác chiến lược VNPAY phát biểu

Gói dịch vụ Thanh toán điện tử và Nộp thuế số là sự phối hợp triển khai chặt chẽ giữa hai đơn vị: một bên là nền tảng công nghệ thanh toán hiện đại từ VNPAY, và một bên là hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng số tiện ích từ SAIGONBANK. Sự kết nối nguồn lực này mang đến cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp một bộ công cụ quản lý đồng bộ, giúp quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế và kiểm soát dòng tiền trở nên khoa học, đơn giản hơn, đáp ứng lộ trình số hóa chung của nền kinh tế.- Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Tổng Giám đốc, đại diện đối tác chiến lược VNPAY cho biết:

Nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu, SAIGONBANK và VNPAY triển khai gói ưu đãi hấp dẫn: Miễn phí gói dịch vụ Nộp thuế số đến hết năm 2028 (áp dụng theo điều kiện, điều khoản). Chỉ với một lần đăng ký, khách hàng sẽ nhận đặc quyền sử dụng phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số không giới hạn. Chính sách này nhằm tiết kiệm chi phí, thúc đẩy chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang môi trường số của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Để trải nghiệm và nhận hỗ trợ trực tiếp, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể truy cập website: https://vnpay.vn/giai-phap-nop-thue-so hoặc liên hệ các chi nhánh SAIGONBANK trên toàn quốc.

HẢI LONG