Saigontourist Group đặt mục tiêu doanh thu 18.800 tỷ đồng

Sáng 11-6, tại Khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh, TPHCM), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong 6 tháng cuối năm.

Năm nay, Saigontourist Group đặt mục tiêu tiếp đón và phục vụ 2,3 triệu lượt khách, tăng 13,1% so với năm 2024; tổng doanh thu đạt 18.800 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2024; hiệu quả kinh doanh đạt 5.050 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024 và đóng góp cho ngân sách nhà nước 3.960 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2024…

Thông tin từ Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC là liên doanh giữa Saigontourist Group và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng), năm 2024, SECC nộp ngân sách khoảng 210 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ. Từ khi đưa vào khai thác đến nay, doanh thu SECC tăng rất tốt.

Du khách vui chơi tại Lâm Đồng do Lữ hành Saigontourist tổ chức

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group, bày tỏ: “Kết quả kinh doanh ấn tượng là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, khả năng thích ứng linh hoạt của toàn thể cán bộ, nhân viên Saigontourist Group. Đây là thành quả của những chiến lược đúng đắn, sự đổi mới không ngừng và cam kết mang đến những trải nghiệm du lịch chất lượng cao cho du khách. Tôi tin rằng, những thành công này sẽ là động lực mạnh mẽ để Saigontourist Group tiếp tục bứt phá trong giai đoạn cuối năm”.

Theo ông Phạm Huy Bình, giai đoạn 6 tháng cuối năm 2025 sẽ là thời điểm then chốt để Saigontourist Group tăng tốc và bứt phá. Đây là giai đoạn du lịch sôi động nhất, với nhiều lễ hội, sự kiện lớn…

Du khách vui chơi tại Đà Lạt (Lâm Đồng) dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2025 do Lữ hành Saigontourist tổ chức

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Saigontourist Group sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào các trụ cột chính: Tăng cường triển khai kế hoạch và phục hồi thị trường; tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 2025. Saigontourist Group tích cực triển khai các chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM và Đảng ủy Tổng Công ty để tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn và kỷ niệm 50 năm thành lập Saigontourist Group…

Gần nhất, Saigontourist Group tham gia giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam tại sự kiện Osaka EXPO 2025 và giới thiệu Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist tại Nhật Bản vào giữa tháng 6-2025...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao những nỗ lực và thành quả đạt được của Saigontourist Group trong thời gian qua, góp phần vào quá trình phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng đánh giá, giai đoạn 2021-2025 có nhiều khó khăn, thử thách đối với hoạt động của tập đoàn nói riêng, ngành du lịch nói chung. Tuy vậy, hình ảnh của Saigontourist Group đang từng bước được nâng tầm, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thế giới.

Saigontourist Group tích cực tham gia, tháp tùng các đoàn công tác cấp cao trong những chương trình xúc tiến thương mại và ký kết hợp tác ở nước ngoài, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và giữ vững thương hiệu du lịch Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao tặng bằng khen cho đại diện các tập thể, cá nhân

Đề cập đến định hướng tương lai, đồng chí Nguyễn Văn Dũng lưu ý, trong bối cảnh TPHCM chuẩn bị sáp nhập, Saigontourist Group cần có sự điều chỉnh chiến lược hoạt động cho phù hợp. Cụ thể, tập đoàn cần tính toán dư địa phát triển, tiềm năng đóng góp sau sáp nhập để nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của TPHCM; đồng thời cần xây dựng định hướng chiến lược rõ ràng cho giai đoạn 2025-2030.

