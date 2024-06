Saigontourist Group Sẽ đón 2 triệu lượt khách trong năm 2024

Theo Saigontourist Group, 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đón tiếp và phục vụ trên 923.000 lượt khách, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2023; tổng doanh thu đạt trên 7.770 tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ; tổng lãi gộp 1.936 tỷ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ.