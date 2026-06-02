Saigontourist Group và Vietnam Airlines đồng tổ chức chuỗi xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Thái Lan, Singapore và Philippines

Tuần qua, Saigontourist Group phối hợp cùng Vietnam Airlines tham gia đồng tổ chức chuỗi chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam năm 2026 tại ba quốc gia khu vực Đông Nam Á gồm Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa Singapore và Cộng hòa Philippines.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Saigontourist Group, đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cùng lãnh đạo Saigontourist Travel – đơn vị lữ hành chủ lực thuộc Saigontourist Group. Đây là chương trình làm việc mang tính chiến lược, góp phần tiếp tục thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN trọng điểm, đồng thời mở ra cơ hội để Saigontourist Group tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác với các đối tác du lịch, dịch vụ uy tín tại Thái Lan, Singapore và Philippines.

Theo lịch trình, ngày 28/5/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan 2026 do Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức tại Bangkok, Saigontourist Group tham gia Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) ba bên với Vietnam Airlines và Hiệp hội Công ty Du lịch Thái Lan (TTAA) giai đoạn 2026 – 2029.

Biên bản ghi nhớ hướng đến tăng cường kết nối du lịch nội khối ASEAN, thúc đẩy lượng khách hai chiều giữa Việt Nam và Thái Lan thông qua việc mở rộng mạng bay trực tiếp, phối hợp quảng bá điểm đến; đồng tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch quốc tế, hội chợ, hội thảo chuyên đề, chương trình khảo sát điểm đến (FAM Trip, Mega FAM Trip) và phát triển các sản phẩm du lịch liên tuyến, xem Việt Nam và Thái Lan như “một điểm đến chung”.

Đáng chú ý, các bên cũng phối hợp thúc đẩy mở rộng kết nối hàng không trực tiếp giữa Việt Nam và Thái Lan, trong đó có các đường bay TPHCM – Phuket, Hà Nội – Chiang Mai, Hà Nội/TPHCM – Bangkok và Đà Nẵng – Bangkok.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan 2026, Vietnam Airlines tổ chức Lễ công bố khai trương đường bay thẳng TPHCM – Phuket, góp phần gia tăng kết nối du lịch giữa hai quốc gia và mở rộng cơ hội khai thác thị trường khách quốc tế khu vực Đông Nam Á.

Tiếp đó, ngày 29/5/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam – Singapore 2026 do Bộ Ngoại giao và Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam tổ chức tại Singapore, Saigontourist Group tham gia các hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đa dạng, chất lượng cao của tập đoàn đến với đối tác và khách quốc tế; đồng thời xúc tiến kết nối trong các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ du lịch và phát triển dịch vụ thông minh.

Ngày 01/6/2026, tại Manila, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Philippines 2026 do Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức, Saigontourist Travel tiếp tục tham gia Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên với Vietnam Airlines và Trip.com.

Theo nội dung hợp tác, các bên cam kết tăng cường phối hợp quảng bá du lịch và hàng không giữa Việt Nam và Philippines; phát triển các sản phẩm du lịch chuyên biệt dành cho du khách hai nước; đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, truyền thông trên hệ thống nền tảng số và các kênh quảng bá của mỗi bên; đồng thời mở rộng hợp tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và nhận diện thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Đặc biệt, việc hợp tác cùng Trip.com – nền tảng dịch vụ du lịch số toàn cầu sở hữu hạ tầng công nghệ tiên tiến và hệ sinh thái khách hàng quốc tế rộng lớn – được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận các thị trường khách quốc tế cho du lịch Việt Nam nói chung và Saigontourist Group nói riêng.

Bên cạnh các hoạt động chính thức trong khuôn khổ các diễn đàn doanh nghiệp, Saigontourist Group còn tham gia các chương trình tiếp xúc, làm việc với đối tác, doanh nghiệp, khách hàng; khảo sát các tuyến điểm du lịch mới tại Thái Lan, Singapore và Philippines nhằm nghiên cứu phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường khách quốc tế trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Chủ tịch Saigontourist Group – nhận định: “Chuỗi chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Thái Lan, Singapore và Philippines lần này không chỉ mang ý nghĩa tăng cường kết nối du lịch giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN trọng điểm, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của Saigontourist Group trong việc đồng hành cùng chiến lược xúc tiến du lịch quốc gia, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới. Thông qua việc kết nối với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, lữ hành và nền tảng công nghệ du lịch quốc tế, Saigontourist Group kỳ vọng sẽ góp phần thu hút mạnh mẽ hơn dòng khách quốc tế đến TPHCM và Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Chuỗi chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2026 tại Thái Lan, Singapore và Philippines tiếp tục đánh dấu mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Saigontourist Group và Vietnam Airlines trong hoạt động xúc tiến du lịch quốc tế, tiếp nối hàng loạt chương trình đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả trong thời gian qua như các chương trình xúc tiến du lịch tại Hoa Kỳ (5/2022), châu Âu (Đức – 10/2024; Italy, Kazakhstan và Nga – 5/2025; Đan Mạch – 11/2025), các chương trình phát động điểm đến Việt Nam tại Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Singapore, Lào…