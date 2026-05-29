Khách Việt nói gì khi lần đầu “mục sở thị” VinFast VF 8 mới tại TPHCM?

Ngay ngày đầu tiên trưng bày, phiên bản tiền sản xuất của VinFast VF 8 mới đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng tại TPHCM, cho thấy sức hút của mẫu xe Việt trên cả mạng xã hội lẫn ngoài thực tế.

Thiết kế hiện đại, dễ tiếp cận nhiều nhóm khách hàng

Ngày 27/5, khu vực trưng bày VinFast VF 8 thế hệ mới tại Vincom Landmark 81 đã thu hút đông đảo khách hàng “mục sở thị” mẫu xe mới của VinFast. Chính thức mở cọc cùng ngày, mẫu D-SUV Việt đã nhanh chóng “gây bão” trên mạng xã hội với nhiều người khoe đặt cọc từ sáng sớm. Phiên bản tiền sản xuất được trưng bày bởi thế càng giúp người dùng có cái nhìn thực tế hơn về VF 8 mới trước khi bản thương mại ra mắt.

VF 8 mới thu hút nhiều khách hàng tại showroom VinFast Landmark 81 trong ngày trưng bày đầu tiên

“VF 8 thế hệ mới quá đẹp”, “thiết kế đời mới rất trẻ trung” là những nhận xét được nhiều khách hàng chia sẻ khi xem xe trực tiếp. Chị Tiểu Yến, một khách nữ ghé thăm cho biết ngay từ khi xem hình ảnh, video trên mạng, chị đã thấy thích thiết kế mới lạ của VF 8 thế hệ mới. “Đến khi được chiêm ngưỡng trực tiếp, tôi thấy rõ các chi tiết màu đen như mặt ca-lăng hay phần ốp ngoại thất làm tổng thể trông hiện đại, gọn gàng”, vị khách này nhận định.

Theo chị, cách xử lý đường nét của VF 8 mới phù hợp với xu hướng xe điện toàn cầu, dễ tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng. Cùng chung quan điểm, anh Lê Hoàng Thiện, quản trị viên diễn đàn Otosaigon, cho rằng VF 8 thế hệ mới “đánh” đúng vào thị hiếu hiện nay. “Xe trẻ trung, gọn gàng và bắt mắt, phù hợp với nhóm khách hàng đô thị đang tìm một mẫu SUV điện hiện đại”, anh Thiện nói.

Bên trong, khoang lái VF 8 mới khiến nhiều khách ngồi thử hài lòng. Di chuyển hơn 30 km để “mục sở thị” VF 8 mới, anh Minh Quốc đánh giá cao cách bố trí trang bị trong khoang lái.

Theo anh, sự kết hợp của màn hình trung tâm, màn hình phía sau vô-lăng và hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) là lợi thế đáng chú ý trong tầm giá.

“Người lái xe hằng ngày sẽ thấy màn hình sau vô-lăng rất tiện, vì các thông tin vận hành nằm ngay trước mắt”, anh Quốc nhận xét.

Hiện tại, anh đang sử dụng một mẫu hatchback hạng A và cân nhắc đổi sang một mẫu xe rộng rãi hơn trong thời gian tới. VF 8 mới đang là lựa chọn hàng đầu của anh.

Khoang lái VF 8 mới gây chú ý với cần số và màn hình hiển thị phía sau vô-lăng

Trong khi đó, anh Lê Hoàng Thiện đặc biệt thích cần số dạng lẫy sau vô-lăng, nhất là khi chi tiết này tích hợp luôn nút chuyển chế độ lái. Theo anh, cách bố trí này tiện cho người lái vì thao tác nhanh, gọn và phù hợp xu hướng cabin hiện đại.

Với reviewer Nguyễn Văn Tới (OneShot Review), không gian hàng ghế sau cũng gây ấn tượng nhờ độ rộng rãi, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình. Reviewer này kỳ vọng bản thương mại của VF 8 mới sẽ cho trải nghiệm vận hành êm ái và dễ chịu nhờ nâng cấp về hệ thống treo và nền tảng khung gầm.

Giá lăn bánh chỉ từ 850 triệu đồng

Bên cạnh thiết kế và nội thất, giá bán là chủ đề được người dùng quan tâm hàng đầu. VF 8 mới có giá niêm yết từ 999 triệu đồng. Tuy nhiên, với các chương trình ưu đãi trong giai đoạn cọc sớm, nhiều khách hàng cho rằng mức giá thực tế tốt hơn rất nhiều.

Tại khu vực trưng bày xe, người dùng được tư vấn về giá bán, ưu đãi cọc sớm và các thông tin về sản phẩm

Cụ thể, trong thời gian đặt cọc sớm (27/5 – 3/6), khách hàng được ưu đãi 51 triệu đồng, đồng thời nhận thêm mức hỗ trợ 10% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, đưa tổng số tiền “bỏ túi” được lên tới hơn 150 triệu đồng. Do xe điện đang được miễn lệ phí trước bạ nên chi phí lăn bánh VF 8 mới chỉ khoảng 850 triệu đồng, nằm trong vùng giá của các dòng SUV hạng C.

Anh Minh Quốc đánh giá đây là mức giá rất cạnh tranh trong phân khúc. Theo anh, lựa chọn này sẽ phù hợp với những người đang tìm một mẫu xe gia đình rộng rãi, nhưng vẫn muốn tối ưu chi phí mua xe.

Vị khách hàng ghi nhận VF 8 mới có lợi thế ở cả chi phí mua ban đầu lẫn chi phí sử dụng về lâu dài, nhờ chính sách ưu đãi miễn phí sạc tới 10/2/2029. “Với VF 8 mới, tôi thấy lợi ở cả lúc mua và lúc dùng”, anh khẳng định.

Nhiều khách hàng cho rằng VF 8 mới có mức giá quá tốt so với không gian, trang bị nhận được

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Văn Tới cho rằng yếu tố về chi phí sẽ góp phần tạo sức hút lớn cho VF 8 mới, đặc biệt khi đặt lên bàn cân với các dòng SUV xăng cùng tầm giá.

Lượng khách quan tâm tại Vincom Landmark 81 cho thấy VinFast VF 8 mới đang nhận được sự quan tâm lớn từ nhóm khách hàng gia đình tại TPHCM và các khu vực lân cận. Trong tuần tới, phiên bản này sẽ tiếp tục được trưng bày tại các đại lý VinFast ở 3 miền, mang tới cơ hội trải nghiệm thực tế xe cho nhiều khách hàng trước khi quyết định xuống tiền.